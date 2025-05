Na provincia hai 9.628 mozos entre 15 e 24 anos que fuman a diario

O consumo de tabaco foi o responsable de máis de 63.000 mortes o ano pasado e é a primeira causa de morte evitable en España e o mundo xa que, sen o seu consumo, poderíanse reducir até o 30% dos casos de cancro.

A idade de inicio no consumo de tabaco son os 14 anos. A infancia e a adolescencia son as etapas máis vulnerables, nas que é máis fácil adquirir condutas prexudiciais para a saúde. De feito, o 80% dos casos de tabaquismo comezan antes dos 18 anos e perpetúanse debido á dependencia á nicotina.

146.060 persoas son fumadoras a diario na provincia de Pontevedra segundo estimacións do Observatorio do Cancro da Asociación Española Contra o Cancro.

Deles, 9.628, un 11%, son fumadores novos de 15 a 24 anos. A estas cifras únense 19.200 persoas que son fumadores ocasionais na provincia dos cales 3.062, un 3%, son fumadores novos entre 15 e 24 anos.

Co obxectivo de abordar os riscos para a saúde asociados ao consumo de tabaco, así como o auxe dos novos dispositivos de nicotina, como os vapeadores e cigarros electrónicos, especialmente entre a poboación nova, a Asociación Española Contra o Cancro en Pontevedra acolleu este venres un encontro informativo na sede da entidade.

Charla na Asociación Española contra o Cancro Pablo Ajuria

A xornada contou coa participación de diversos expertos e testemuños que ofreceron unha visión integral do problema. Lola Andújar, técnica de prevención e promoción da saúde da Asociación en Pontevedra, foi a encargada de abrir o acto, destacando o crecente impacto das novas formas de fumar nos mozos, "asociadas quizais a unha imaxe de éxito ou sofisticación, ou mesmo converténdoo nunha tendencia ou nunha moda".

"Estamos ante unha nova xeración de produtos que irromperon con forza: vapers, cigarros electrónicos (CE), produtos de tabaco quentado (PTC), cachimbas, snus... , que xa empezaron a asociarse con enfermidades específicas", sinalou na súa intervención.

A doutora Guadalupe Valladares, neumóloga do Hospital Montecelo, ofreceu unha intervención centrada nas consecuencias médicas do tabaquismo tradicional e os danos e perigos relacionados co consumo de vapeadores entre a mocidade.

O punto de vista legal foi abordado polo avogado Carlos Alonso, quen analizou a regulación actual ao redor destes dispositivos e as lagoas normativas que dificultan o seu control, así como as estratexias que utilizan a industria do tabaco para poder estar presentes en determinados espazos.

Javi Domínguez e Raúl Álvarez, en representación da mocidade pontevedresa, achegaron unha perspectiva xeneracional sobre o acceso, o atractivo e a normalización do vapeo entre adolescentes e mozos adultos. Reivindicaron a necesidade dunha maior información e ferramentas de prevención adaptadas á súa realidade, ademais de sinalar a "necesidade de máis actos e charlas como esta onde os mozos poidamos ver realmente os riscos destes produtos".

Como peche, o encontro tamén deu voz á experiencia persoal co testemuño de Francisco Javier Vilas, paciente e beneficiario do servizo de Fisioterapia da Asociación, que compartiu a súa historia como paciente dun cancro de vexiga, un dos cancros onde "o consumo de tabaco é un factor de risco; sendo un dos motivos principais, que o noso corpo elimina a nicotina a través dos ouriños", sinalou Andújar na súa presentación.

O evento enmárcase dentro das accións que a Asociación Española Contra o Cancro desenvolve en torno ao Día Mundial Sen Tabaco, co obxectivo de sensibilizar á sociedade e fomentar estilos de vida máis saudables, especialmente entre as novas xeracións.

Ademais, e en colaboración coa área Sanitaria de Pontevedra - O Salnés, voluntariado e profesionais da entidade estarán presente con mesas informativas no Centro de Saúde Virxe Peregrina, Hospital Montecelo e Hospital Provincial na cidade de Pontevedra e no Centro de Saúde de Marín, Bueu, O Grove, Baltar e no Hospital do Salnés.

A INDUSTRIA DO TABACO E AS SÚAS ESTRATEXIAS

As estratexias da industria do tabaco para aumentar o número de consumidores pasan por captar aos mozos a través do patrocinio de festivais de música e concertos. Vincúlanse con creadores de arte para patrocinar accións en museos, salas de exposición e outros eventos con artistas recoñecidos entre os mozos. Ademais, os axentes comerciais da industria utilizan descontos e concursos para promocionar estes eventos, incitando á compra dos produtos.

Ante esta realidade, a Asociación Española contra o Cancro solicitou ás Administracións Públicas que non concedan licenzas aos festivais de música que estean patrocinados polos novos produtos da industria do tabaco. A petición, que foi lanzada este venres durante un evento celebrado en Madrid, enmárcase no Día Mundial sen Tabaco, que se celebra cada 31 de maio.

A pesar das restricións legais en España sobre a publicidade e o patrocinio de produtos de tabaco en eventos culturais e deportivos, algunhas marcas de dispositivos de vapeo e tabaco quentado atoparon a forma de ter presenza en concertos e festivais de música.

Andújar, explicaba que "os menores que consomen estes novo produtos e dispositivos de nicotina teñen até o triplo de probabilidades de consumir produtos de tabaco no futuro, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), constituíndo unha porta de entrada ao tabaquismo". Lembraba que "non podemos esquecer que o tabaco está relacionado e é responsable de até 16 tipos de cancro". E, como datos, indicou que na provincia de Pontevedra temos 9.628 fumadores a diario de entre 15 e 24 anos. .

CABEZAS DE CARTEL DO 'REAL FEST'

A Asociación Española contra o Cancro presentou a campaña 'Real Fest', un simulacro de festival que ten como obxectivo sinalar o patrocinio da industria tabacalera nos festivais de música.

A campaña usa carteis que imitan os códigos e a estética habitual nos festivais de música, pero, no canto de anunciar artistas, destácanse os efectos negativos e as enfermidades que poden provocar o consumo de produtos do tabaco.

A iniciativa inclúe unha pegada de carteis en toda España, e que se desenvolverá as próximas semanas na cidade do Lérez; ademais do uso de Instagram como plataforma de denuncia, onde a cidadanía poderá identificar e visibilizar casos reais de promoción encuberta do tabaco.

Cartel do Real Fest

O tabaco, presente nas redes sociais a través de creadores de contido

Por último, quíxose denunciar como, dos espazos naturais nos que interactúan os mozos durante o seu tempo, a industria tabacalera tamén desenvolve as súas estratexias de captación nas redes sociais.

Neste sentido, é importante sinalar que, debido ás estratexias da industria, 9 de cada 10 mozas están expostos ao fume dixital en redes sociais e plataformas on demand.