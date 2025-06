Pontevedra salda unha "débeda pendente" co pavillón municipal: fachada pintada e sen erratas

O Concello de Pontevedra saldará "unha débeda pendente coa cidade" que tiña nun dos seus equipamentos deportivos "máis importantes", o pavillón municipal de deporte.

Durante os úlltimos días, procedeu ao pintado da fachada e, con esta acción, ademais de mellorar a estética do pavillón, tamén cambiará as letras co nome porque, desde hai anos, tiñan unha errata ortográfica.

A concelleira de Deportes, Anabel Gulías, explica que o pavillón érguese como un elemento singular dentro da Boa Vila, cunha carga arquitectónica realmente importante, polo que a limpeza e posterior pintado da súa fachada "resulta nun cambio notorio en toda a contorna".

Tal e como explica a edil, o seguinte paso é realizar a instalación das novas letras, coa tipografía propia do Concello de Pontevedra.

Nas vindeiras semanas está prevista esta acción. O Concello lembra que a gralla ortográfica "foi visible durante os últimos anos" e que quedará solucionada unha vez se volva escribir o nome da instalación. Poñía "pabellón" en español e "dos deportes" en galego.

Desde principio de mandato, o Concello traballa dun xeito especial no mantemento dos espazos públicos, facendo fincapé na orde emitida desde Alcaldía de deixar a cidade en perfecto estado de revista.

O pavillón recibe milleiros de visitas todos os meses, tanto de veciños e veciñas como de deportistas chegados de todos os puntos do Estado e mesmo do mundo.