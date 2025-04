En Pontevedra traballan 15 cans guía do ONCE

Un total de 15 cansguía do ONCEacompañan nestes días a persoas cegas de Pontevedra, achegando plena autonomía e seguridade nos desprazamentos ao converterse nos seus ollos.

En Galicia son 34 o número de cans guía mentres que a nivel nacional son 904.

Con motivo do Día Internacional do Can Guía (30 de abril) reclaman á sociedade o seu dereito de acceso aos distintos establecementos de restauración (bares, cafetarías, restaurantes, pastelarías, etc.) xunto ás persoas cegas ás que acompañan e en igualdade de condicións que o resto da cidadanía, baixo a lema 'Cans Guía, si'.

As leis de cada comunidade autónoma recoñecen ás persoas usuarias de can guía o acceso a lugares públicos ou de uso público como son os establecementos de restauración, un aspecto ás veces descoñecido pola sociedade e que, en ocasións, xera problemas á persoa cega á hora de gozar de plena autonomía na súa vida diaria.

Dúas persoas con cans guía nunha terraza

A nivel nacional está prevista a aprobación dun novo Real Decreto que complementará a lexislación autonómica ao redor deste tipo de animais e substituirá a normativa que hai agora mesmo en vigor (Real Decreto de 1983). A actual Lei de Benestar Animal inclúe a posibilidade de que o establecemento prohiba a entrada de mascotas de forma expresa. Con todo, o novo texto reforzará que os cans guías poidan acompañar ás persoas cegas, aínda que haxa unha prohibición expresa de entrada de animais.

Ademais, a Fundación ONCE do Can Guía lembra que este acceso non pode levar ningún gasto adicional, nin quedar limitado por cota algún determinado pola concorrencia doutros animais de compañía. E pide á cidadanía que axude a difundir e coñecer este dereito a acceder, permanecer e gozar, en igualdade, dunha cafetaría ou restaurante xunto ao seu can.

Tamén subliña o dereito de acceso a transportes (autobuses, taxis, VTC, metro, tren, barcos ou avións); espectáculos; centros de ensino, sanitarios, ou relixiosos; supermercados ou establecementos turísticos, entre outros. Os únicos lugares aos que non teñen dereito de acceso son as zonas de manipulación de alimentos, un quirófano ou sala de curas, unha atracción de feira ou dun parque de atraccións, e a auga dunha piscina que non sexa para cans.

Un can guía nunha terraza

Para apoiar este Día Internacional do Can Guía, o ONCE ilustrarácinco millóns de cupóns baixo a lema 'Cans guía, si', onde un debuxo mostra a dúas mulleres cegas charlando e sentadas nunha cafetaría acompañadas dos seus cans guía.

Os cans guía están perfectamente socializados grazas ao labor das familias educadoras coas que pasan o seu primeiro ano de vida. Non mostran agresividade, teñen unha gran vontade de traballo e de agradar, capacidade de concentración na tarefa de guía, do mesmo xeito que gozan dos seus tempos de descanso, lecer e esparexemento.

Ademais, están suxeitos a requisitos de saúde e hixiene máis estritos que os cans de compañía: vacinados de rabia anualmente, desparasitados interna e externamente de forma periódica, e con certificado veterinario anual de que non padecen ningunha enfermidade transmisible aos humanos.

É un animal adestrado para axudar a unha persoa cega ou cunha discapacidade visual grave nos seus desprazamentos e permanecer ao seu lado en situacións que así o requiran (traballo, restaurante, cine, teatro...).

Está adestrado para seguir as directrices que lle indica a persoa; recoñecer e evitar obstáculos (estáticos e en movemento); marcar a chegada a bordos, escaleiras ou desniveis; buscar portas, asentos libres ou atopar a mellor alternativa de paso en situacións complexas; e mesmo está capacitado para desobedecer unha orde do usuario cando a súa execución implique un perigo para a integridade física de ambos os (cruzamento dunha rúa cando vén un vehículo eléctrico ou silencioso).