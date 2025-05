Portos de Galicia devolverá ao Estado a Praza da Chousa para que a transfira ao Concello

Portos de Galicia acordou co Concello de Poio a proposta definitiva para a reversión ao Estado dos terreos declarados innecesarios para a actividade portuaria no porto de Combarro.

En concreto, acordouse propoñer a devolución ao Estado da praza da Chousa e a zona axardinada na fronte marítima a fin de que a administración xeral poida transferila ao Concello de Poio, dado o seu uso veciñal, de carácter público, e non restrinxido á actividade portuaria.

Este acordo enmárcase na segunda fase do procedemento de reversións que está a impulsar Portos de Galicia, logo de que a Xunta teña trasladado xa ao Estado a proposta de reversión de terreos portuarios con escasa actividade en nove municipios rematando así cos trámites de competencia autonómica nos municipios incluídos na primeira fase.

Este procedemento replicarase agora cos da segunda, téndose consensuadas xa as propostas cos concellos de Vilagarcía, Rianxo, Laxe, A Illa de Arousa e Poio.

Pavimentado no porto de Campelo Xunta de Galicia

PAVIMENTADO DOS PORTOS

Por outra banda, a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, inviste 100.000 euros na renovación de pavimentos esgotados nos portos de Campelo e Combarro.

As obras atópanse en execución esta semana e permitirán dotar de novos firmes ás explanadas e os viarios, así como repintar a sinalización horizontal.

No porto de Combarro se están a renovar os firmes na contorna do peirao e avenida Francisco Regalado, repoñer a capa de rodadura, sanear a explanada e repoñer as marcas viais.

En Campelo tamén se están a renovar os firmes do acceso ao porto, zona de aparcadoiro e viais laterais. Tamén se reporá a capa de rodadura e repintaranse as marcas viais.