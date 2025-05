Portos de Galicia reverte ao Estado as Prazas do Corgo e Don Jacobo e a parcela do Xulgado de Paz do Grove

Portos de Galicia e o Concello do Grove, acordaron este xoves a proposta definitiva para a reversión ao Estado dos terreos declarados innecesarios para a actividade portuaria no municipio.

Así quedou de manifesto na reunión celebrada entre o presidente do ente público, José Antonio Álvarez, e o alcalde grovense, José Antonio Cacabelos, na sede do organismo portuario.

No encontro de traballo ambas administracións consensuaron a delimitación do solo susceptible de volver á titularidade da Administración Xeral do Estado para que esta o transfira ao Concello do Grove dado o seu uso veciñal, de carácter público, e non restrinxido á actividade portuaria.

A proposta acordada baséase en criterios estritamente técnicos que foron ratificados previamente polo conselleiro do Mar coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

En concreto no caso do porto do Grove os terreos situados actualmente en dominio público portuario que a Xunta de Galicia proporá devolver ao Estado para a súa posterior transferencia ao Concello corresponden á Praza do Corgo e inmediacións, a parcela do xulgado de paz e a Praza de don Jacobo.

A reunión co Concello do Grove dá continuidade á celebrada días atrás cos de Poio, Rianxo, Laxe, Vilagarcía e A Illa de Arousa, dentro da segunda fase do procedemento de reversións, logo de que a Xunta remitise no mes de abril a Costas do Estado a declaración de innecesariedade dos terreos dos 10 portos que se incluíron na primeira fase.

Tras a ratificación polo Consello Rector, a proposta trasládase á Consellería de Facenda para a súa elevación ao Consello da Xunta.

Unha vez aprobadas polo Executivo galego, remitiranse ao Ministerio de Transición Ecolóxica para a súa tramitación e, no seu caso, aprobación final.