PP e BNG xuntos na reclamación ao Goberno central para que levante as limitacións do superávit dos concellos

O pleno da Deputación de Pontevedra aprobou este venres unha moción presentada polo grupo de Partido Popular e apoiada polo BNG para instar ao Goberno de España a que aprobe a normativa para que as entidades locais poidan destinar os seus superávits do ano 2024 á execución de investimentos financeiramente sostibles e o pago de gasto corrente evitando a limitación de destino destes fondos exclusivamente á redución de débeda.

O grupo do PSOE votou en contra desta proposta.

O voceiro do BNG, César Mosquera puxo sobre a mesa a dúbida de se nestes momentos o executivo de Pedro Sánchez está a agardar polos remanentes locais "para intentar chimpárnolos para financiar o gasto militar", dixo preocupado "a ver se o remanente non nolo van cepillar para máis bombas".

Na sesión plenaria tamén se aprobaron a modificación das bases dos plans +Provincia e Plan Extra para dotar de maior flexibilidade aos concellos, así como unha modificación de créditos do Consorcio Provincial do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento por valor de 1,7 millóns de euros que servirá para mellorar os equipos dos parques de bombeiros e a adhesión da Deputación á Asociación "Ruta do Viño Rías Baixas".

No apartado de mocións, foron rexeitadas as dúas propostas presentadas polo grupo Socialista para, por un lado, esixir á Xunta a que desista do proxecto de Altri e, por outro, esixir á Deputación que asuma a creación da vía verde das Rías Baixas.

Neste último caso, o portavoz popular Jorge Cubela dixo que "para executala precisamos prazos concretos e o compromiso do Goberno central" para que libere "canto antes" as vías e se "implique" na execución do proxecto.