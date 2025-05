O PP chama á militancia a "traballar arreo polo cambio" nunha multitudinaria xuntanza popular en Cuntis

O PP volveu reunirse na súa xa habitual Xuntanza Popular de Cuntis e chamou á militancia a "traballar arreo polo cambio" neste concello.

O presidente provincial do PP, Luis López, e a voceira municipal de Cuntis, Isabel Couselo, participaron na tradicional romaría, na que tamén estiveron o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude e ex alcalde da Estrada, José López; a secretaria xeral do PP Provincial e tenente de alcalde de Moraña, Luisa Piñeiro; e rexedores, voceiros e concelleiros do PP en todos os municipios da comarca.

Isabel Couselo agradeceu a masiva asistencia da militancia do PP nunha cita que xa se está a converter en tradicional cada mes de maio e animou á "gran familia popular" de Cuntis a traballar polo cambio.

Así, destacou que simpatizantes e militantes "afortunadamente" medraron moito neste tempo e considera que se trata dun "claro sinal de que somos a alternativa necesaria”.

Animou a traballar os dous anos que restan ata as eleccións municipais para "evitar a reedición dun feble goberno socialista ou dun errático bipartito co BNG".

Xuntanza do PP de CuntisPP Provincial de Pontevedra

A alternativa, segundo Couselo, pasa por acadar a maioría absoluta para acceder ao goberno local "co obxectivo de reverter o esgotamento do actual goberno e a desatención aos veciños e de erradicar as débedas millonarias que cercenan o noso futuro".

Máis de 200 persoas participaron nesta reunión na zona anexa ao Campo da Ran.

O líder provincial e tamén presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, valorou que o Concello "está a ser rescatado da nada máis absoluta" grazas ás achegas da Xunta, que financia servizos como a Atención Temperá ou o Programa Integrado de Emprego, e polo organismo provincial, que leva investidos ou concedidos máis de dous millóns de euros para actuacións "necesarias para o desenvolvemento de Cuntis".