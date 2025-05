Denuncian que as ramas das árbores da UNED están a invadir propiedades privadas

O grupo municipal do Partido Popular de Pontevedra recolleu as queixas de veciños do barrio de Monte Porreiro que denuncian que as ramas das árbores do centro asociado da UNED están a invadir propiedades privadas.

A concelleira popular Silvia Crespo sinalou o "estado de abandono" destes xardíns que achacou a un "desleixo total" e criticou a "preocupante falta de limpeza e mantemento das zonas verdes que está a provocar múltiples molestias aos propietarios dos terreos que lindan coa Uned".

"Varios veciños nos trasladaron ao PP a súa preocupación pola falta de poda e mantemento das árbores, que están forzando a estrutura dos peches perimetrais, con ramas que están a invadir propiedades privadas, xerando situacións de risco e incomodidade", dixo a concelleira do Partido Popular.

Neste sentido, o PP reprocha ao Concello de Pontevedra o "incumprimento" do convenio asinado o 26 de outubro de 2021 coa UNED, polo que se acordaba a cesión dos 18.559 metros cadrados de zonas verdes no centro asociado de Monte Porreiro.

No seu momento, o pleno da corporación municipal aprobou unha modificación de crédito por importe de 151.250 euros para facer efectiva esta actuación.

Dende o PP reclamou ao goberno local en "reiteradas ocasións", nas comisións de mobilidade e no pleno, "unha resposta seria e unha actuación inmediata para poñer en valor os xardíns da UNED".

A edil popular lamenta que a veciñanza estea a "padecer as consecuencias da súa inacción" e esixe ao Concello de Pontevedra a "urxente posta en marcha do acordo", e reclama "responsabilidade e dilixencia" na xestión dos espazos verdes da cidade que "se están a deteriorar pola falta de vontade política".