O PP exhibe músculo na romaría de Monte Castrove coa "política útil" de Ángel Moldes como "prato estrela"

O PP volveu este domingo ao Monte Castrove para celebrar a súa xa tradicional romaría popular, na que reuniron máis de 1.000 asistentes.

Contou coa presenza do presidente do PPdeG, Alfonso Rueda; a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado; o presidente provincial do PP de Pontevedra, Luis López; e o alcalde, Ángel Moldes, ademais doutros cargos do PP.

Nesta XVIII Xuntanza Popular de Monte Castrove Alfonso Rueda puxo a Ángel Moldes como exemplo e indicou que está "moi orgulloso" del como alcalde, pois ten "moitas ideas" e está convencido de que "vai seguir dando moitas alegrías".

"Aquí temos unha oportunidade para demostrar que sabemos facer moi ben as cousas", dixo sobre a Alcaldía de Poio que logrou Moldes en 2023.

Asistentes á romaría popular de Monte CastrovePP de Galicia

Ás portas do ecuador do mandato municipal, Rueda destacou que Moldes logrou "acabar con tantos anos nos que parecía que se facía, pero en realidade non se facía nada".

Aproveitou Rueda para facer un repaso polos partidos da oposición en Galicia, BNG e PSOE. "Os que gobernaron en Poio tanto tempo son os dignos representantes de dicir ‘non’ a todo: ‘non’ a que veñan turistas, que parece que lles molestan; ‘non’ a que veñan industrias, pero despois se queixan de que a xente se teña que ir traballar fóra; ou ‘non’ a dicirlle ao PSOE en Madrid que hai que poñer as pilas", afondou.

Luis López puxo en valor o "estilo Poio" imposto polo alcalde Moldes e destacou que "o prato estrela" desta comida é "a política útil de Moldes e o seu equipazo, a que lle importa aos veciños, a do sentidiño, a de escoitar aos cidadáns, a que oxalá fora unha realidade en todos os concellos socialistas e nacionalistas...".

"En definitiva, en Poio hai alcalde e hai proxecto para rato", sinalou o presidente provincial do PP e da Deputación.

Alfonso Rueda e Ángel Moldes, na romaría popular de Monte CastrovePP de Galicia

Ángel Moldes, pola súa parte, sacou peito de que chegan ao ecuador do mandato situando a Poio no seu "mellor momento", algo que "non é casualidade", senón "o resultado dun traballo serio, dunha xestión comprometida e dun goberno unido, cun proxecto único, claro e centrado, por riba de todo, nas necesidades reais da veciñanza".

O rexedor tamén adiantou o camiño que seguirá marcando a acción deste goberno ata final de mandato: "seguir mellorando a vida da xente, con rigor, planificación e compromiso. Porque este é o tempo de Poio. E estamos preparados para seguir facendo historia".