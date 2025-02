O PP lamenta a "ausencia total de investimentos" en Lourizán durante os 25 anos do actual goberno municipal

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, lamentou a "ausencia total de investimentos" en Lourizán durante os 25 anos do actual goberno local do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.

Nunha visita a esta parroquia Domínguez comprometeuse coa veciñanza de Lourizán a "incidir nas problemáticas recorrentes que afectan ao benestar e a seguridade dos residentes" e criticou o "illamento" que sofre esta parroquia por parte do BNG.

Domínguez afirmou que durante o seu percorrido por este lugar xunto co concelleiro Martín Martínez, constatou "diversas deficiencias en infraestruturas viarias e servizos básicos".

"Unha mágoa atopar os camiños municipais en mal estado, a falta de roza, a escasa recollida do lixo e outros problemas derivados da irrelevancia á que Lores e o BNG someten os barrios e as parroquias", manifestou Domínguez.

Un dos puntos críticos sinalados polo voceiro popular é a Rúa do Santo, onde os residentes denuncian que, durante os episodios de choivas intensas a acumulación de auga impide a entrada e saída das súas vivendas con normalidade.

Así mesmo, na súa visita ao lugar de Caritel, sinalou o "deterioro" dos camiños municipais, "que presentan un estado de abandono notorio" recollendo a preocupación da veciñanza "pola falta de cumprimento do Concello en materia de mantemento, o que dificulta a mobilidade e pode chegar a causar accidentes".

O líder do PP local incidiu na "necesidade urxente de intervencións" para mellorar a calidade de vida dos residentes en Lourizán.

En contraposición, Domínguez defendeu as actuacións emprendidas pola Xunta de Galicia, como a obra de mellora do proceso de depuración de augas residuais da EDAR de Os Praceres e o proxecto de reforma da PO-546 (estrada vella de Marín).