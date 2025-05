O PP de Poio volverá ao Castrove para celebrar o segundo aniversario da súa chegada á Alcaldía

O Partido Popular de Poio volverá celebrar unha nova edición da súa tradicional romaría do Monte Castrove.

Será o domingo 25 de maio nunha xornada que se espera multitudinaria, con afiliados, simpatizantes e veciños.

Os asistentes poderán gozar, como en pasadas edicións, dun xantar de confraternización con empanada, churrasco e sobremesa.

Tamén haberá actuacións musicais, unha zona de xogos para os máis pequenos e distintas actividades.

Desde o PP sinalan que o xantar está aberto a toda a veciñanza, e que todas as persoas que queiran asistir poden reservar as súas entradas na sede local do partido ou chamando ao número de teléfono 986 77 22 25.

A data límite para anotarse será o 10 de maio. O menú terá un prezo de 20 euros por persoa.

O alcalde e presidente local do PP de Poio, Ángel Moldes, enviou unha carta á militancia na que destacou que será unha xuntanza "moi especial", xa que servirá para conmemorar o segundo aniversario da súa chegada á Alcaldía.

Así, celebrarán “a gran vitoria acadada nas eleccións municipais de 2023", unha vitoria que "fixo posible un goberno único e unido, que teño o orgullo de liderar".