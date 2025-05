O PP volverá levar a pleno as demandas da Policía Nacional e Local

O grupo municipal do Partido Popular volverá reivindicar no pleno do Concello de Pontevedra a necesidade de que tanto os axentes da Policía Nacional como os da Local, teñan os medios materiais "axeitados e necesarios" para poder desenvolver o seu labor en condicións "dignas".

A concelleira do PP, Pepa Pardo, informou este martes en rolda de prensa da moción que o seu grupo defenderá na próxima sesión plenaria na que denuncia a "situación de precariedade" na que se atopan a comisaria da Policía Nacional sita na rúa Joaquín Costa, así como a da Policía Local situada no Pazo da Cultura.

Igualmente o PP insistirá na "necesaria a actualización do obsoleto catálogo de postos de traballo".

Na súa proposta política o PP instará o goberno local a cumprir co acordo plenario aprobado por unanimidade na sesión do pasado 20 de xaneiro que inclúe o aumento do persoal da Policía Local, maior presenza de patrullas a pé para mellorar a seguridade cidadá ou mellorar os medios materiais dos que dispoñen os axentes e os vehículos policiais. "No cumplir los acuerdos plenarios es no respetar la democracia ni la voluntad de los ciudadanos representados por el pleno", apuntou.

Ademais, esixen ao Concello que dote á comisaría local de Pontevedra das condicións axeitadas para o desempeño das súas funcións, sempre que non se atope finalizado o novo edificio de emerxencias que permitirá o seu traslado.

Tamén reclama que o Concello esixa ao Goberno central que garanta a creación dunha nova comisaría provincial en Pontevedra e, mentres tanto, se melloren as condicións da actual.

O PP quere que o Concello traslade estas cuestións ao Ministerio do Interior e ao Comisario xefe Provincial de Pontevedra.

Pepa Pardo subliñou que desde a propia Subdelegación do Goberno recoñeceron que a comisaría provincial de Pontevedra é a que se atopa en situación máis deficitaria de Galicia polo que se anunciou a construción dunha nova comisaría nacional, posiblemente na Casa do Mar.

Con todo, a concelleira popular asegura que o Ministerio do Interior afirma en resposta dada o 5 decembro de 2024 a unha pregunta efectuada por PP, "que a comisaría provincial de Pontevedra non require de intervención inmediata para a correcta prestación dos servizos, atopándose en pleno funcionamento, polo que non existe neste momento previsións concretas acerca da posible construción dunha nova comisaría".

Por último, Pepa Pardo indicou que descoñece a data de hoxe se chegou a incorporarse ao Plan de Infraestruturas de Seguridade do Estado de 2025, "pero todo nos hace pensar que no".