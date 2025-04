A praza de touros, escenario para enxalzar a cervexa artesá coa segunda edición do Troneira Fest

Durante os próximos días, a praza de touros de Pontevedra será parada obrigada para todos os amantes da mellor cervexa artesá. Alí celebrarase a segunda edición do Troneira Fest.

É un festival que, segundo destacou a concelleira responsable da área municipal de promoción económica, ten como obxectivo principal a posta en valor dos produtos de artesanía alimentaria, considerados os "grandes descoñecidos" no mercado.

Gulías explicou que o Concello amosa o seu apoio a esta iniciativa porque incentiva o consumo de produtos artesanais e forma parte dun circuíto de "economía circular".

Ao mesmo tempo, a edil celebrou a aposta de levar a cultura a todos os espazos posibles, tanto públicos como privados, neste caso, a praza de touros explicando que "todo o que sexa cultura non é tortura".

Lois Alfalla, un dos organizadores deste Troneira Fest, subliñou que a intención do festival é "combinar un chisco a parte de cervexa artesá con comida e música", co fin de crearen un "ambiente idóneo" para ter unha boa fin de semana.

Nesta edición, o festival reduciuse a dous días -fronte aos cinco do ano pasado- para facelo un pouco máis efectivo e máis directo e dar cabida a actividades para todo o mundo.

Con todo, a programación comezará o día 30 de abril ás 20:00 horas no mercado de abastos cunha presentación e unha actuación de Pit Mufing.

O programa, que se desenvolverá o venres 2 e o sábado 3 de maio, inclúe diversas actividades, que se combinan coa presenza constante da cervexa artesá de sete marcas diferentes e oito billas distintas.

No recinto do coso de San Roque, habilitarase un espazo único que conxugará a zona de exposicións, merchandising das bandas, o escenario, a zona de barra coas cervexas e unha zona de food truck, cunha carnicería con produto local e con comida vegana e mexicana.

Os concertos do venres, que serán desde as sete da tarde, correrán a cargo de Nocturna, Maldizer, The Movement e Keltoi!; mentres que o sábado, desde as 13.30 horas, actuarán Los Tónikash, Sete Cuncas, Marela, Meu, Faul, Samesugas, Gurtel Club e Giuda.

Ademais dos eventos e concertos centrais, haberá pinchadas en locais da Boa Vila como A Verbena (venres, 22:00 horas) e The Groove House (sábado, 01:00 horas).