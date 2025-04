Premio de Viajes National Geographic ás Rías Baixas como mellor destino de praia

A revista Viajes National Geographic deulle un novo premio ás Rías Baixas como destino turístico. A provincia de Pontevedra foi escollida como o mellor destino de praia.

Segundo a información facilitada pola Deputación de Pontevedra, logrou un dos Premios dos Lectores convocados por esta publicación especializada en viaxes.

Os usuarios da revista votaron durante un mes, entre xaneiro e febreiro, e a provincia de Pontevedra acabou impoñéndose aos outros catro finalistas nesta categoría, Cabo de Gata (Almería), a Costa Dourada (Tarragona), Gran Canaria e a Costa Occidental de Cantabria.

Sobre o destino Rías Baixas, a revista destaca que "situadas na costa noroeste de Galicia, as Rías Baixas son un destino de augas tranquilas, illas pequenas e vilas pesqueiras, rodeados dunha fermosa paisaxe verde".

Tamén salienta que "ademais do aire fresco do océano, nestas terras respírase un ambiente tranquilo que invita a gozar do mar, a terra e os deliciosos mariscos da gastronomía galega".

Desde a Deputación sinalan que este premio ás Rías Baixas demostra que o turismo de sol segue a ser un dos motivos que convidan a visitar a provincia. "A peculiaridade do litoral da provincia de Pontevedra fai que a súa costa se converta nun espello de norte a sur, con praias veciñas desde as que tamén se poden divisar as vilas mariñeiras ou as bateas", indican.

A provincia de Pontevedra é a segunda con máis distintivos de bandeira azul de toda España, con 61 distintivos en 2024, unicamente detrás de Alacante.