Un proceso participativo reorganizará os usos dos espazos socioculturais marinenses

O Concello de Marín impulsará un proceso participativo entre colectivos para reorganizar a oferta sociocultural ante a inminente apertura do auditorio e a reactivación do proxecto do centro de ocio xuvenil no antigo Liceo Casino

O Concello de Marín porá en marcha un ambicioso plan de usos dos espazos socioculturais para optimizar e reorganizar a súa ampla rede de instalacións municipais.

Esta iniciativa responde, segundo o goberno local, á necesidade de establecer unha estratexia coordinada que defina usos, funcións, horarios e normas para todos os equipamentos culturais do municipio.

A decisión prodúcese nun momento clave para a infraestrutura cultural marinense, coa inminente finalización das obras do novo auditorio, unha instalación que contará con máis de 500 butacas e catro salas polivalentes.

Ademais, o goberno de María Ramallo confirmou a reactivación do proxecto do centro de ocio xuvenil, que suporá a rehabilitación integral do antigo Liceo Casino para convertelo nun espazo dedicado á mocidade da vila.

O plan abranguerá tanto estas novas infraestruturas como os espazos xa consolidados: o Museo Torres, a Biblioteca Vidal Pazos, as dúas salas da casa principal da Finca de Briz e o Multiusos da Praza cos seus espazos de ágora e acristalado.

Tamén se incluirán outros locais municipais como a Cámara Agraria, Méndez Núñez, Cantodarea, o Parque Azul e a Cañota, así como as casas de cultura das parroquias de Seixo e Mogor.

Segundo fontes municipais, o obxectivo principal é "continuar coas actividades que xa existen nestes lugares pero poder facelo dun xeito equilibrado cos novos espazos cos que contaremos".

Para garantir que o plan responda ás necesidades reais da comunidade, o Concello desenvolverá un proceso de participación cidadá dirixido especialmente ao tecido asociativo e cultural que xa utiliza estas instalacións.