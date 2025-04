O PSOE e o BNG de Poio advirten que saír do VioGén desprotexerá ás vítimas e perderanse fondos

Os grupos municipais do Partido Socialista e do BNG denunciaron que o goberno local do Partido Popular de Poio está a desmantelar o servizo VioXén, un sistema creado polo Ministerio do Interior de seguimento de casos de violencia de xénero que coordina esforzos entre institucións e protexe ás vítimas.

O 25 de outubro de 2022 o Concello de Poio subscribiu o protocolo de colaboración entre as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e a Policía Local no marco do programa de Seguimento Integral das Vítimas de Violencia de Xénero. Era un paso necesario para formalizar a adhesión do municipio ao Sistema VioXén.

Na Xunta Local de Seguridade de Poio, celebrada este mércores, tomouse a decisión de que a Garda Civil asuma provisionalmente, durante os próximos catro meses, o seguimento das catro vítimas de risco baixo e non apreciado existentes no municipio.

O motivo desta decisión é a precaria situación do cadro de persoal da Policía Local, que conta con 7 axentes en servizo sobre un total de 13.

Pasado ese tempo reavaliarase a situación e tomarase unha decisión definitiva, toda vez que o alcalde de Poio, Ángel Moldes anticipou as súas previsións de cubrir vacantes e incorporar axentes en prácticas.

Moldes destacou que "somos un Concello seguro e, en gran medida, é posible grazas ás forzas e corpos de seguridade do Estado". "Entendemos que o camiño é a colaboración, porque é o que demandan os veciños", indicou.

Os socialistas criticaron que a "incapacidade do goberno do PP para reforzar a Policía Local leva ao desmantelamento do servizo VioXén en Poio".

O PSOE indicou que "a desaparición do servizo implica a perda de fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero".

O grupo socialista acusou a Ángel Moldes de mentir no pleno e esixiu a restitución do servizo con todas as garantías.

Pola súa banda, o BNG lamentou que Moldes "lamine os avances na loita contra a violencia de xénero conseguidos en Poio nos mandatos anteriores".

A voceira nacionalista Marga Caldas advertiu de que "saír do convenio VioXén suporá non só desprotexer ás vítimas, senón que o Concello perda financiamento e medios persoais e materiais para traballar en prevención e acompañamento".