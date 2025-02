O PSOE de Poio asegura que o Concello organizou a Cabalgata de Reis e a San Silvestre sen autorizacións

O grupo municipal socialista de Poio denuncia que o goberno local organizou a carreira de San Silvestre e a Cabalgata de Reis "sen contar coas autorizacións e permisos administrativos preceptivos".

Aseguran os socialistas que "esta grave irresponsabilidade puxo en risco a seguridade da veciñanza que participou nestes eventos" e, ao seu xuízo, "volve evidenciar a incapacidade do PP para xestionar incluso as tramitacións municipais máis habituais".

"De nada serve pagar pólizas de seguros se os eventos non están debidamente autorizados, porque nesas condicións as aseguradoras non cubrirían ningún incidente", afirma o portavoz local do PSOE, Gregorio Agís.

O grupo socialista tamén denuncia que o alcalde, Ángel Moldes, a concelleira de Cultura e o concelleiro de Deportes, "intentaron tapar a súa neglixencia con mentiras reiteradas". No pleno do 30 de decembro de 2024, previo á celebración dos eventos, os socialistas preguntaron se contaban cos permisos necesarios e ambos os concelleiros responderon afirmativamente.

Con todo, tras solicitar formalmente acceso aos expedientes, o goberno local negouse a entregar a documentación dentro dos prazos legais, di o PSOE.

"Non só mentiron de forma reiterada, senón que cando finalmente nos deron acceso ao expediente, descubrimos que os permisos non existían. O único que había eran informes internos fabricados a posteriori, nun intento burdo de xustificar o inxustificable. Isto é unha mostra máis da súa falta de transparencia e da súa forma de gobernar baseada na mentira e no ocultismo", critica Agís.

REPOSTA DO GOBERNO LOCAL

En resposta ao PSOE de Poio, desde o goberno local consideran que "o que realmente molesta aos socialistas é o éxito que tivo a programación do Nadal en Poio entre veciños e visitantes".

Nun comunicado, o executivo local explica que a cabalgata de despedida contou cun dispositivo formado por operarios municipais e persoal voluntario de Protección Civil e "un plan adecuado ao tipo de evento que se desenvolveu en Poio, asegurando que o percorrido estivese en todo momento despexado, vixiando as medidas de seguridade para o público e cumprindo todos os requisitos esixidos tendo en conta o número de participantes e asistentes".

Ademais, engade o goberno local que "todas as carrozas contaban con permisos, plataformas homologadas e seguros" e convidan a que consulten noutros municipios que tipo de tramitacións seguiron para organizar as súas cabalgatas.

"O realmente sorprendente é que fagan estas acusacións tendo en conta que en 2017 eles mesmos organizaron unha cabalgata que nin tiña as carrozas homologadas nin seguros e, ademais, tampouco tiñan autorización de Tráfico para poder circular pola PO-308", di o goberno local.

Por último, aseguran que "o Concello de Poio actuou con responsabilidade en todo momento".

"Primeiro intentando solicitar autorización da Garda Civil para circular pola PO-308, e cando non se autorizou o peche da estrada autonómica para evitar retencións e incidencias na mobilidade de toda a área, organizando un percorrido alternativo na contorna da Seca que transcorreu con total normalidade e sen ningún incidente", rematan.