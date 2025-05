Publicadas as persoas gañadoras das 100 tarxetas regalo para gastar no comercio local de Marín

A Sala de Xuntas do Concello de Marín acolleu este luns o sorteo das 100 tarxetas regalo por valor de 50 euros cada unha que o goberno local reparte co gaio da Campaña do Día da Nai.

No sorteo estiveron presentes as concelleiras Cristina Acuña e Marián Sanmartín, así como un funcionario municipal, encargado de levantar a acta.

De todos os tickets presentados á campaña, despréndese unha inversión total de 47.000 euros realizada pola veciñanza marinense no comercio e na hostalaría local durante o período que durou a campaña, do 1 de abril ao 4 de maio.

Ademais de ter moi bo resultado, a campaña demostra "que moita xente merca e moito en Marín e que hai unha moi boa diversificación dos negocios nos que se compra e cremos que iso é un bo síntoma", explicou a alcaldesa María Ramallo.

As persoas agraciadas están a ser contactadas telefonicamente para que acudan a recoller a súa tarxeta entre este martes e o mércores na Oficina de Turismo da Praza de España, con horario de 11.00 a 20.30 horas.

A tarxetas poderá ser utilizada nos comercios e locais de hostalaría da vila con límite ata o 30 de xuño.

Está é a relación de persoas premiadas no sorteo.