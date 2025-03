A xunta directiva da Asociación de Nais e Pais do alumnado (ANPA) 'Xocas' do IES Frei Martín Sarmiento vén de facer pública a súa queixa ante as "reiteradas irregularidades" no servizo de transporte producidas dende o inicio do presente curso.

As queixas toman como referencia a información facilitada pola Xunta de Galicia, que detallou que son cinco as rutas de transporte escolar a este instituto pontevedrés situado na avenida de Vigo.

Dende a asociación denuncian que na liña Eirós-Cruce Vilaverde as dúas primeiras paradas "non existen", en referencia á parada do Cruce Vilaverde, das 07.59 horas, e a de Correos xa que o inicio da ruta é en Montecelo, na parada de buses do hospital. "Polo que entendemos que debería chegar sobre as 08.10 horas aproximadamente. En realidade constatamos que o autobús non chega a esa hora", segundo indican "chega ás 07.40 horas, fai unha parada de 1 ou 2 minutos e arrinca sen agardar se falta algún escolar".

"Tamén constatamos que no seu traxecto non respecta os sinais de circulación, singularmente o límite de velocidade a 50 km/h no seu percorrido por Mourente. Así chega á parada da rúa María Victoria Moreno (fin do traxecto) ás 08.01, media hora antes do comezo das aulas no instituto", afirman dende a Anpa 'Xocas'.

A Asociación explica que fixeron un seguimento a este bus e "vimos que o 'stress' do condutor e as presas son porque ten que facer outra liña, e cos horarios marcados para o Frei non podería levar a cativada dun colexio que non sabemos se se trata do de Lérez ou un da Xunqueira".

A empresa concesionaria desta liña é Monbus, pero o servizo o presta Viuda de Cándido.

Outra das incidencias que refiren dende a Anpa é "que cando chega algún bus para a recollida soben máis persoas das que pode levar, montando unha boa o persoal da empresa, facendo nalgúns casos baixar a algúns pasaxeiros e noutros levando xente de máis, de pé no corredor do autobús ou sentados nos chanzos de entrada e saída do mesmo, situación que amais de ilegal é moi grave polo risco que supón para todos os ocupantes".

Indican que "ultimamente, e por orde da empresa" os condutores levan unha listaxe de persoas que poden subir ao bus para que non vaia xente demais, "co tempo que supón de atraso na liña" e ademáis con "listaxes que están incompletas", engaden.

Entre as incidencias referidas tamén apuntan que "algún venres", o autobús chega á parada para a recollida con media hora de atraso, "ou simplemente non chega ningún autobús para determinadas liñas, ou é de inferior capacidade de pasaxeiros polo que non é suficiente".

Segundo comentan os pais "os venres os buses de Mourente e Salgueiriños son unha lotería" xa que "nunca están na hora, e hai días que nin aparecen, ou polo menos xa non fica ninguén que confirme que chegaron".

"Parécenos escandaloso que unha empresa consiga a concesión dunha liña e non realice o traballo, deixando a Consellería que subcontrate o mesmo servizo a outra empresa", comentan dende a Anpa do IES Frei Martín Sarmiento.

Por último, esta Anpa advirte á Xunta que de non mellorar as condicións de prestación do transporte escolar do IES Frei Martín Sarmiento pensarán en adoptar as medidas necesarias, mesmo o exercicio de accións xudiciais, para conseguir que este servizo se realice en normais condicións de seguridade e eficiencia.