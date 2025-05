Rafa Domínguez asegura estar "preparado para gobernar" e lograr que Pontevedra "pase página" de Lores

Cando quedan aínda dous anos para as próximas eleccións municipais, os partidos moven ficha. E si hai apenas dúas semanas que Miguel Anxo Fernández Lores confirmaba que optará á reelección como alcalde, agora é Rafa Domínguez o que marca o terreo.

"Mi intención personal y política es presentarme", avanzou Domínguez, que asegurou que "tengo el convencimiento de que seré el próximo alcalde", tarefa para a que afirma que conta co "respaldo" do PP a nivel local, provincial e autonómico.

Nun almorzo informativo, no que debullou as liñas sobre as que pivotará a súa proposta política, o líder popular sinalou que está "preparado para gobernar" e que o seu obxectivo é que Pontevedra "pase página" de Lores despois de case tres décadas.

O "desgaste" que aprecia no actual alcalde "es evidente", subliñou Rafa Domínguez, para quen a cidade "merece salir de su estancamiento" e aproveitar as oportunidades que, nestes momentos, "se están dejando pasar".

Aos seus 49 anos recentemente cumpridos, Domínguez destacou que se atopa no seu "mejor momento personal y político"e que ten "fuerza y ganas", experiencia na xestión e un "grandísimo" equipo para liderar a Pontevedra, pola que afirma sentir un "amor enorme".

Pepa Pardo, Rafa Domínguez e Guille Juncal, nun almorzo informativoMónica Patxot

Os populares representan, segundo o seu xefe de filas, o "cambio y modernidad" que necesita Pontevedra fronte a un proxecto político, o do BNG, que aprecia "agotado y estancado".

Durante a súa intervención, o portavoz do PP, que estivo acompañado por case todos os seus concelleiros -dous deles non puideron acudir por motivos laborais-, avanzou as prioridades que se marcará o goberno municipal que quere encabezar a partir de 2027.

Así, entre outras cuestións, detallou que xunto coa reapertura de Raíña Vitoria, encargará un estudo global do tráfico, creará novos aparcadoiros disuasorios, reforzará o transporte público e impulsará un gran parking público en Montecelo.

Aprobar un novo PXOM para "deseñar a Pontevedra do futuro", modificar o plan de protección do centro histórico, ampliar o polígono do Campiño, avanzar na integración do campus na cidade ou crear novas áreas industriais serán outros dos seus eixos de traballo.

A iso sumou un plan de actuación para resolver o "abandono" de barrios e parroquias, con especial atención a Monte Porreiro, A Parda e O Gorgullón, resolver as inundacións en Fernando Olmedo ou aprobar rebaixas fiscais para atraer talento emprendedor e empresas.

Rafa Domínguez, portavoz municipal do PP en PontevedraMónica Patxot

Domínguez sostivo que traballará tamén para resolver o déficit de equipamentos deportivos, "reformular" o pavillón de Monte Porreiro e ampliar as axudas aos clubs, así como en dragar o Lérez e reformar toda a zona de Beiramar para "abrir Pontevedra a la ría".

Outras das súas prioridades serán solucionar o "problema grave" que ve na convivencia e seguridade, reforzando o persoal da Policía Local, reactivar o comercio de proximidade ou solucionar o conflito laboral no Concello e a falta de limpeza que aprecia na cidade.