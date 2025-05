Rafa Domínguez tacha de "hipócrita" a Iván Puentes polas súas críticas á residencia da Eiriña

As críticas realizadas polos socialistas Iván Puentes e Pomba Castro nos últimos días ao modelo de xestión impulsado pola Xunta para a futura Residencia de Maiores da Eiriña non gustaron ao líder do PP local, Rafa Domínguez.

O portavoz municipal do Partido Popular acusa ao PSOE e a Iván Puentes de protagonizar un dos grandes exercicios de "hipocrisía, contradición e incoherencia política" do mandato actual ao criticar o mesmo modelo de xestión na nova residencia de maiores da Eiriña que o seu partido impulsa noutros municipios de Galicia.

O líder do PP insta aos socialistas a informarse do argumentario da súa formación política no resto de Galicia, antes de criticar o que o seu propio partido fai e defende como exemplo, pois asegura que o PSOE sacou a concurso a xestión das residencias da Deputación de Lugo e da Coruña "en condicións similares".

Consideran os 'populares' que os exemplos abundan por toda Galicia e dentro da provincia de Pontevedra. Así, sinalan que a alcaldesa de Silleda, número 2 do PSOE provincial, Paula Fernández, "recorreu a un modelo de concesión demanial, no que a adxudicataria asume todos os custos e garántese 75 anos de xestión".

"Esa privatización ou a da Cañiza non lles molesta? Ou só indígnanse cando goberna o PP?", pregúntase Domínguez, que ve "ridículo" que o PSOE de Iván Puentes dea leccións de xestión á Xunta de Galicia, cando a maioría dos alcaldes socialistas teñen os Servizos de Axuda non Fogar (SAF) dos seus concellos externalizados en toda Galicia. Igualmente, o propio goberno local do BNG na cidade de Pontevedra.

Domínguez reprocha ao PSOE o seu "alarmismo infundado" e asegura que as 120 prazas da residencia "serán totalmente públicas e vaise a entrar por listas públicas, exactamente igual que se fai cos usuarios da residencia de Campolongo".