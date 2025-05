Reclaman unha reforma urxente do Hospital Provincial ante o deterioro do edificio

O deterioro das instalacións do Hospital Provincial de Pontevedra, especialmente na área de Psiquiatría, levou ao BNG a presentar no Parlamento de Galicia unha batería de iniciativas nas que reclama á Xunta un proxecto de modernización e mellora deste centro sanitario.

O deputado nacionalista Luís Bará subliña que o Provincial continuará prestando servizos sanitarios durante varios anos máis, tendo en conta os prazos previstos para a finalización das obras do Novo Montecelo e a posterior remodelación do actual hospital, un calendario que "cando menos nos sitúa no ano 2030, xa que aínda non está feito nin o proxecto desta obra".

Segundo as informacións facilitadas polo SERGAS, mentres non se complete a remodelación do actual Montecelo, o Provincial seguirá acollendo varias especialidades como hospitalización en Oncoloxía, Psiquiatría, coidados paliativos e unidades de cirurxía ambulatoria.

Outras áreas, como pediatría, urxencias pediátricas, partos, xinecoloxía, obstetricia ou neuroloxía, trasladaranse ao Novo Montecelo unha vez rematen as obras dese inmoble de nova construción.

Nas iniciativas rexistradas, o BNG solicita ao SERGAS que aclare cal será o calendario exacto para as obras de reforma do actual Hospital de Montecelo, que funcións cumprirá o Provincial nos vindeiros anos, que plans existen para os espazos que queden baleiros e, especialmente, que obras teñen previsto realizar para mellorar unhas instalacións que, segundo Bará, "non son acordes cunha atención de calidade".

O deputado nacionalista tamén pide á Xunta e ao Partido Popular que deixen de "alimentar especulacións sobre usos futuros non sanitarios do Provincial".

Bará cualifica as declaracións desde o partido que goberna a Xunta como "fogos de artificio e intentos de desviar a atención" sobre as verdadeiras necesidades sanitarias da área de Pontevedra.