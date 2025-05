Rematada a humanización do núcleo dos Castros

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, comprobaron este venres na parroquia de Quireza o remate das obras de humanización do núcleo dos Castros.

A reforma deste espazo público supuxo o investimento de 260.000 euros, dos que a Deputación achegou o 85 %, uns 221.000 euros, ao abeiro do programa PON2030.

A intervención centrouse no ámbito comprendido entre a zona de Fonte Seca e A Igrexa e tiña como obxectivo facer deste núcleo un espazo máis accesible, seguro e amable para os peóns.

A obra consistiu na reposición dos pavimentos, renovación das redes de abastecemento e pluviais e a implantación dunha nova iluminación con tecnoloxía LED máis eficiente.

Para este ano 2025 o organismo provincial ten previstos investimentos en Cerdedo-Cotobade por valor de 1,5 millóns de euros a través de proxectos vinculados ao plans de Cooperación como o +Provincia, o Plan Extra ou o Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas.

Visita ao remate da obra de humanización dos Castros Deputación de Pontevedra

ANDAINA CULTURAL

Por outra banda, o Concello de Cerdedo-Cotobade conmemora o 75 aniversario do libro de Castelao "As Cruces de Pedra na Galicia" cunha Andaina Cultural para dar a coñecer o patrimonio natural, etnográfico, artístico e relixioso do mnicipio.

Terá lugar o vindeiro 1 de xuño con saída ás 10:30 horas desde a Casa do Emigrante, en Carballedo.

O traxecto escollido para esta andaina discorre de xeito circular ao longo de 9 quilómetros e os participantes recibirán completa explicación dos elementos etnográficos e arquitectónicos que están no percorrido desta visita guiada.

Os interesados en participar nesta actividade cultural poderán informarse e inscribirse no teléfono 660 70 89 02.