Renovación da cuberta da nave de piragüismo de Combarro tras décadas de filtracións

O Club de Piragüismo Poio verá reformadas as instalacións tras décadas de filtracións e problemas estruturais, segundo anuncia o Concello de Poio.

Actualmente están a executarse os traballos de substitución integral da cuberta da nave situada en Combarro, unha actuación considerada prioritaria polo actual goberno local que supón un investimento superior aos 50.000 euros, financiados con cargo ao Plan provincial de infraestruturas deportivas da Deputación.

"Desde o minuto un traballamos para mellorar a instalación, realizando todos os trámites administrativos necesarios para facer realidade un proxecto que vai poñer fin a décadas de reclamacións por parte do club e dos usuarios", sinalou o alcalde de Poio, Ángel Moldes, quen subliñou a importancia desta intervención para "mellorar de forma substancial a calidade das instalacións para a práctica deportiva".

A actuación chegou despois de que a finais de outubro de 2024 o pleno municipal aprobara asumir a concesión da nave, que ata ese momento era titularidade de Portos de Galicia.

Este trámite, que se iniciara en xuño de 2023, era imprescindible para que o Concello puidese acometer investimentos na instalación.

O rexedor poiense mostrou especialmente crítico coas solucións aplicadas anteriormente: "Non queríamos continuar cos mesmos parches que se fixeron nos últimos anos e que se demostrou que non servían de nada. É máis, moitos dos problemas actuais eran consecuencia desas chapuzas e remendos feitos sen evitar que seguise chovendo dentro", asegurou Moldes, quen insistiu na necesidade de "dar unha solución definitiva" a través da renovación completa da cuberta.

MELLORAS VIARIAS

Paralelamente a esta actuación na nave de piragüismo, o Concello de Poio está a traballar tamén na mellora das infraestruturas viarias do municipio. O alcalde Ángel Moldes mantivo unha reunión coa conselleira do Medio Rural, María José Gómez, para analizar posibles vías de colaboración neste ámbito.

Durante o encontro, a conselleira destacou a importancia destas infraestruturas como elementos que "xeran cohesión social no territorio e melloran as condicións de vida e traballo no medio rural", ademais de facilitar "a accesibilidade e a vertebración destas contornas".

Ambas administracións estudaron diferentes posibilidades para coordinar actuacións que permitan mellorar a rede viaria municipal nos próximos meses.