Renovación de vías municipais en Soutomaior cun investimento de 70.000 euros

O Concello de Soutomaior continúa co plan de mellora das infraestruturas viarias municipais coa posta en marcha dos traballos de asfaltado na estrada de Auxil, no barrio de Moreira.

Esta actuación forma parte dun proxecto máis amplo que inclúe tamén intervencións no barrio de Lourido e no campo de fútbol de Salgueirón, cun investimento total que ronda os 70.000 euros.

O alcalde Manu Lourenzo, acompañado polos concelleiros Pablo Garrido e Charo Bouzón, supervisou este mércores o inicio das obras en Moreira.

Durante a visita, o rexedor confirmou que "nos vindeiros días" comezarán tamén os traballos no campo de Salgueirón.

Estas novas actuacións súmanse ás xa realizadas durante 2024 en diferentes zonas do municipio, como o barrio da Feira, as rúas de Cochón e da Lavandeira, a estrada que conecta Moreira co Viso (Redondela), e a vía que une os barrios de Romariz e Comboa.

Ademais dos asfaltados, o Concello está a aproveitar estas intervencións para realizar labores complementarios de mantemento, como a limpeza de cunetas e o desatascamento de tubaxes do sistema de pluviais.

"Estamos a mellorar pouco a pouco as estradas e vías municipais polas que cada día circulan centos de veciños e veciñas. No canto de realizar simples bacheados, apostamos por asfaltados completos", destacou Lourenzo, quen subliñou o compromiso do seu goberno co rural.

O goberno local tamén anuncia que proximamente acometerá o arranxo da estrada principal do Val-Sobral, unha actuación que incluirá ademais a reurbanización e humanización deste núcleo rural.