No que vai de ano, o Concello de Ribadumia xa leva resoltas arredor de 500 incidencias no municipio

O Concello de Ribadumia informa que, no que vai de ano, xa se levan resoltas arredor de 500 incidencias no municipio.

O goberno local presume dun sistema de atención á cidadanía "eficaz" e da coordinación dos servizos municipais.

Ademáis destacan que "estes datos amosan o compromiso do Concello coa mellora continua do espazo público e coa atención rápida ás necesidades veciñais no día a día".

As incidencias rexistradas abranguen un amplo abano de actuacións, entre as que se inclúen a reposición de sinais, reparación de beirarrúas, reparación de puntos de luz, labores de limpeza e mantementos en vías, solución de roturas en liñas de auga ou saneamentos, así como diversas xestións administrativas con outras administracións ou entidades, necesarias para dar resposta a determinados casos.

É destacable que unha elevada porcentaxe destas incidencias foron resoltas nas primeiras 24 horas despois da súa notificación, e unha parte importante delas tamén nas seguintes 48 horas.

Só unha porcentaxe mínima superou ese tempo, sendo casos que requiren actuacións máis complexas ou que dependen da coordinación con organismos alleos ao propio Concello tales como o bacheado de firmes ou a colocación de espellos en puntos estratéxicos das vías.

O Concello lembra á cidadanía que segue dispoñible na plataforma municipal en liña o apartado de "Incidencias e Avarías", onde se poden comunicar de forma sinxela todas aquelas situacións que requiran unha intervención municipal. Así mesmo, tamén poden comunicalo de forma telefónica ou presencial directamente nas oficinas municipais.

Dende o goberno local animan á cidadanía a seguir colaborando "para que Ribadumia sexa un espazo cada vez máis coidado, accesible e funcional".