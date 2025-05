Ribadumia camiñará pola inclusión na VIII Andaina Solidaria a beneficio de TDAH Salnés

A localidade de Ribadumia acolle o domingo 8 de xuño a VIII Andaina Solidaria a beneficio da Asociación TDAH Salnés, unha cita que une deporte, natureza e compromiso social no marco daFesta do Viño Tinto 2025.

O evento, organizado polo Concello de Ribadumia, busca sensibilizar sobre o trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) e outras necesidades específicas de aprendizaxe, á vez que recada fondos para a continuidade dos servizos que presta a entidade.

A andaina, de acceso libre e gratuíto, comezará ás 10:00 horas desde a rotonda dos Castaños, punto onde tamén se realizarán as inscricións previas e entregarase unha gorra conmemorativa de TDAH Salnés para protexer do sol aos participantes.

O percorrido, accesible para todas as idades, convida a gozar da paisaxe do Val do Salnés en compañía de familiares, amigos ou veciños.

A ruta discorre por un breve tramo do Camiño de Santiago, atravesa A Carballeira de Ribadumia e finaliza na Praza de Abastos de Barrantes, en pleno centro das casetas da festa. Ao chegar, os participantes recibirán froita e auga para repor forzas.

Ademais do percorrido, haberá un punto informativo sobre os servizos da asociación e unha hucha para quen desexen colaborar con donativos dentro desta proposta denominada "Ponte nas miñas zocas".

Andaina solidaria da Festa do Viño TintoConcello de Ribadumia

Todo o recadado destinarase integramente a apoiar o labor de TDAH Salnés, entidade sen ánimo de lucro que traballa pola atención e visibilidade do colectivo afectado por TDAH, dislexia, altas capacidades e outras dificultades de aprendizaxe a nivel local, comarcal e autonómico.

Desde a asociación lembran que o TDAH segue sendo un trastorno pouco comprendido, a pesar de afectar a máis do 6% da poboación. A falta de información e os estigmas asociados complican a vida de quen o padecen, así como a das súas familias e contornas educativas ou laborais.

"Queremos romper estigmas e dar voz a unha realidade invisible para moitos", sinalan desde TDAH Salnés. Con esta actividade, a organización convida a toda a comunidade a "camiñar en apoio á diversidade" e a unirse a un evento que é, á vez, festivo, solidario e transformador.

Para máis información, as persoas interesadas poden contactar co Concello de Ribadumia entre as 08:00 e as 15:00 horas, nos teléfonos 986 718 491 ou 986 718 499.