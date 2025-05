O río Umia prepárase para o verán con labores de mantemento e unha nova oficina turística

A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, comezou a executar este luns actuacións de conservación e mantemento na contorna do río Umia ao seu paso polos concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña, no entorno do encoro da Baxe.

As tarefas desenvolveranse concretamente nas parroquias de Santo André de César, en Caldas; Santa María de Troáns, en Cuntis; San Martiño de Laxe e San Salvador de Saiáns (ambas en Moraña).

Os traballos consistirán na retirada de árbores caídas e na roza tanto das faixas de protección como da vexetación dos camiños dentro da contorna do encoro.

Así mesmo, realizaranse labores de mantemento das plantacións de frondosas existentes na zona de dominio público.

En total, actuarase sobre 8,8 quilómetros de camiños de titularidade de Augas de Galicia, en 10,8 hectáreas de superficie arborada e noutras 8,8 hectáreas no caso das faixas de biomasa.

A previsión é que os traballos se alonguen durante aproximadamente dous meses.

OFICINA DE TURISMO

Por outra banda, o Concello de Caldas de Reis vén de abrir concurso para alugar un local estable para a oficina de turismo na Rúa Real.

O tenente de alcalde Manuel Fariña explica que con este paso oficializaranse os trámites comezados xa hai meses para localizar de maneira definitiva o punto de información turística na contorna da Prazuela, "a mellor localización posible dado o alto número de persoas peregrinas que entran por esa rúa na nosa vila todos os días".

Fariña destaca que os datos de consultas na caseta provisional na Rúa Real o ano pasado demostraron que foi un acerto total trasladar a oficina dende A Tafona.

"O noso obxectivo é que a experiencia da visita a Caldas mellore moito este próximo ano coas dependencias axeitadas e definitivas que permitirán que as persoas visitantes non teñan que desprazarse fóra do seu itinerario", subliña o nacionalista, quen destaca que o obxectivo é que a nova oficina estea en funcionamento cumprindo os prazos habituais da campaña de verán, a principios do vindeiro mes de xullo.

Para que isto sexa así, o Concello vén de lanzar oficialmente o anuncio do concurso público para o alugueiro do local, coas correspondentes prescricións técnicas. O goberno local quere unhas oficinas diáfanas de polo menos 50 metros cadrados, terá en conta como vantaxe ter espazo extra para abrir unha sala de exposicións, e valorará tamén que conte cunha fachada ampla, primando a localización nunha esquina para conseguir maior visibilidade. As instalacións deberán estar xa acondicionadas para unha axeitada funcionalidade só con retoques mínimos.

O contrato de alugueiro para a oficina terá unha duración mínima de dous anos prorrogables e un prezo máximo mensual de 861 euros máis IVE, o que supón un total de 1.042 euros. Os criterios de adxudicación serán a rebaixa no custo de arrendamento (50 puntos), a relación de metros de fachada (25 puntos), a superficie do local (15 puntos) e situación en esquina (10 puntos).

O prazo para a presentación de ofertas finaliza o vindeiro 3 de xuño e as propostas abriranse en mesa de contratación ao día seguinte, o mércores 4. O contrato do Concello co arrendador que oferte a mellor proposición formalizarase nos dez días seguintes, para no resto do mes de xuño instalar o mobiliario, realizar as rotulacións e instalar os vinilos do departamento de Turismo do Concello e poñer a andar os servizos de telefonía, internet, auga e outros.

Apunta Fariña que xa dende o verán pasado o Concello abriu contactos con persoas propietarias de locais na contorna do primeiro treito da Rúa Real (que comprende a rúa Laureano Salgado e a Rúa Real ata Juan Fuentes, así como os encontros coas diferentes rúas e prazas que a ela acometen). Dado o interese espertado, agárdase que sexan varias as ofertas que se presenten e que incluso que sexan máis económicas que o prezo máximo que o goberno local está disposto a desembolsar.