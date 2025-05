Rosa Blanco, activista: "Gústame pensar que a nosa unión e esta guía poden axudar a mulleres e nenas con parálise cerebral"

Rosa Blanco Ramallo é unha muller comprometida que, a pesar dos desafíos que lle impón a súa parálise cerebral, conseguiu transformar a súa historia nunha loita polos dereitos das mulleres con discapacidade.

Esta veciña de Meis, de 53 anos, é unha das quince mulleres con parálise cerebral que participou na elaboración da guía pioneira "Recursos educativos para a prevención, detección precoz e abordaxe das violencias sexuais en mulleres e nenas con parálise cerebral".

Visitamos a Rosa no Centro de Día Campolongo de Amencer-Aspace. Recíbenos coa súa inseparable tocaia, Rosa Domínguez, técnica encargada dos talleres da asociación. "O ano pasado fomos as dúas soas ao concerto de Bruce Springsteen en Madrid", relatan entre risas.

Unha das consecuencias da súa parálise cerebral é a disartria, é dicir, dificultade para controlar os músculos da fala. Por iso, trasladámoslle as preguntas por escrito, das que, en breve tempo, recibimos as súas respostas.

Que che levou a involucrarte na elaboración da guía e que esperas que achegue a outras mulleres con parálise cerebral?

Son Representante de Amencer-Aspace na Rede de Cidadanía Activa de Confederación Aspace, nesta Rede, traballamos sobre os dereitos de todas as persoas con parálise cerebral.

Rosa Blanco Ramallo posa coa guía para a prevención, detección precoz e abordaxe das violencias sexuais en mulleres e nenas con parálise cerebralMónica Patxot

Hai un ano a miña compañeira de Lugo Fernanda Arrojo, díxome dun curso para unha guía de mulleres, e pensei vale, será un día ou dous, díxenlle que si e foi incrible, esta guía tan marabillosa é o resultado dun gran traballo, as miñas catorce compañeiras e eu, puxemos ata a alma en cada detalle, xunto con axuda do equipo de Confederación-Aspace claro. É difícil explicalo, pero me gusta pensar que a nosa unión e esta guía poden axudar a mulleres e nenas con parálise cerebral e encántame crer que saco, algunha pedra do camiño.

Na túa opinión, cales son os principais retos aos que se enfrontan as mulleres con discapacidade no ámbito da prevención e detección de violencia sexual?

Gústame moito esta pregunta, porque o maior reto dunha muller ou nena con discapacidade é que a crean, iso é o máis difícil, a sociedade, a lei ou mesmo a propia familia. Que a crean e apoien. Disto démonos conta elaborando esta guía, temos unha gran loita por diante. Somos invisibles.

Que mensaxe che gustaría transmitir a outras mulleres con parálise cerebral que poidan estar a vivir situacións de vulnerabilidade, violencias ou invisibilidade?

Eu sei que é unha loita, contra o mundo, a discapacidade, que non te crean, en moitos casos o non poder comunicarte, a violencia, pero temos que seguir loitando, e a mellor forma é, dar a coñecer as nosas vivencias reais. É moi difícil, seino.

Rosa Blanco Ramallo no Centro de Día Campolongo de Amencer-AspaceMónica Patxot

Poderías contarnos como foi a túa infancia e os principais obstáculos que enfrontaches debido á túa parálise cerebral?

Pois, hai 50 anos unha persoa con discapacidade, era un moble, eu pasei a miña nenez e adolescencia nunha cadeira de cociña, ata que o meu irmán Moncho me comprou unha cadeira de rodas. A miña infancia, estivo chea de amor, o meu grande exemplo de muller valente foi Angelita, a miña nai, a súa valentía foi o noso mellor exemplo.

Nin sequera sabía que eran os obstáculos, e tampouco sabía que tiña parálise cerebral ata que cheguei a Amencer. Para a sociedade eramos, atrasados mentais ou enfermos. Hoxe en día, aínda hai xente que o pensa.

Lembras algunha experiencia significativa na túa nenez ou mocidade que marque a túa forma de ver a vida e os teus dereitos?

Non sei se se pode chamar experiencia, pero a chegada do meu cuñado á miña familia, foi un antes e un despois, el foi a primeira persoa que me dixo que tiña dereitos, converteuse no mellor pai e profesor que puiden ter, o meu Papi Cuñi como o chamaba eu, abriume a porta para que saíse do meu mundo de fantasía, onde eu me escondía. Educoume como persoa, e así saíu o meu verdadeiro carácter.

Rosa Domínguez e Rosa Blanco no Centro de Día Campolongo de Amencer-AspaceMónica Patxot

Lin na túa entrevista para "Grandes Minorías" que na escola non te aceptaron por ter parálise cerebral. Como afectou esta circunstancia na túa vida?

Como me afectou? Pois foi a primeira puñalada, e quedóuseme moi cravada, hoxe en día aínda me doe, quitáronme un dereito fundamental para calquera persoa, para unha nena de 7, 8 anos con tantos desexos de aprender, o ver como o seu irmán e curmáns van ao colexio, é moi duro, pero nunca preguntei nin dixen nada.

Ao longo dos anos, como lograches superar as dificultades para comunicarte e expresarte?

Gústame dicir que son unha persoa con sorte a pesar das circunstancias, porque me atopei no meu camiño moitas persoas marabillosas, atopeime un Anxo da garda con bigote e unha bata branca, que me cambiou a vida cun anaquiño de papel, cun número de teléfono, e que puña Amencer-Aspace. E aí, volvín nacer con 29 anos, en Amencer, crecín como persoa e como muller, son a miña familia.

Como influíu na túa vida o apoio da túa familia, amigos e do equipo de Amencer-ASPACE?

Pois repítoche, todos eles son fundamentais, para que eu siga loitando e cada vez que caio nun pozo, sen ganas de nada, todos eles sácanme.

Rosa Blanco Ramallo no Centro de Día Campolongo de Amencer-AspaceMónica Patxot

Houbo algunha persoa que che marcou especialmente?

Si, o Director de Amencer-Aspace David Villaverde, e explícome, dende o primeiro momento a súa confianza en min, sempre me sorprendeu, e estoulle moi agradecida, porque iso fixo que eu chegase ata onde estou, é un grande exemplo e unha das mellores persoas que coñezo.

Como é a túa experiencia vivindo nunha contorna rural e que desafíos enfrontaches nese contexto en relación coa accesibilidade e os servizos?

Vivo nun lugar moi apartado, e case non saio da miña casa, pero gústame, aínda que non vou negar que no mes de vacacións, angústiome bastante. Accesibilidade pouca e servizos menos.

Que cambios sociais serían necesarios para que as persoas con discapacidade poidan vivir con maior autonomía e sen discriminación?

En primeiro lugar sentirnos como un/ha máis, que a parálise cerebral NON É UNHA ENFERMIDADE, que os servizos como Residencias, centros de día, axuda a domicilio sexan compatibles, máis prazas de Residencias, axudas para apoios en educación e como non, o ideal para moitas persoas con discapacidade, formación e axuda para Asistentes Persoais.

Rosa Domínguez e Rosa Blanco no Centro de Día Campolongo de Amencer-AspaceMónica Patxot

Finalmente, Rosa, cales son os teus soños ou metas a futuro, tanto a nivel persoal como na túa loita polos dereitos das persoas con discapacidade?

Os meus soños, pois algún xa se cumpriu, e outros quedarán en soños, a nivel persoal, a miña paixón é escribir. E despois seguir loitando polos nosos dereitos, seguir sacando pedras deste camiño que nos tocou.

PALABRA DE MEIS

* Palabra de Meis é a frase coa que Rosa asina os seus textos e coa que nos pide pechar a súa achega a PontevedraViva