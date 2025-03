"Ás veces discútese por parvadas e ultimamente na política pasa moito", lamenta Rueda

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, animou aos escolares pontevedreses a esforzarse e estudar moito no día a día para poder estar mellor preparados e facerlle fronte aos desafíos que lles agardan no futuro, tendo en conta que "o colexio é algo que marca moitísimo".

Rueda someteuse "sentindo moita responsabilidade" ás preguntas dos alumnos de 4º de Primaria do CRP Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra -no que estudaron as súas dúas fillas-.

Alfonso Rueda, entrevistado no Colexio Sagrado Corazón

O presidente galego tivo que dar contas sobre a súa formación, os seus estudos de Dereito, as súas funcións á fronte da Xunta ou a importancia de saber formar equipos e liderar grupos de traballo.

"A preparación nunca sobra, así que vos pediría que vos formedes, que estudedes con forza e que levedes unha vida san".

Rueda respondía así a un dos alumnos que lle preguntaba sobre que podían facer os nenos para axudar a mellorar a nosa comunidade.

Na súa resposta, quixo abundar na "responsabilidade e agradecemento" que sente "para non errar, para facer as cousas que dixen que ía facer cando pedín a confianza da xente".

Alfonso Rueda, entrevistado no Colexio Sagrado Corazón

O alumnado tamén se amosou moi interesado pola mala imaxe que ás veces dá a clase política e mesmo lle interpelaron sobre se "aos políticos lles viría ben vir á nosa clase para aprender a traballar en equipo".

Rueda confesou que "hai moitos días que eu tampouco entendo a algúns políticos", pero asegurou que "en Galicia discutimos un pouco menos do que discuten noutros sitios, porque aquí temos sentidiño", para concluír que sempre é bo negociar para chegar a acordos.

"Ás veces discútese por parvadas e ultimamente na política pasa moito", lamentou.