Sae a licitación a ampliación do Colexio San Tomé e adxudican as obras no CPI Julia Becerra Malvar

A Xunta de Galicia licita este venres as obras de ampliación do colexio CEIP San Tomé de Cambados, por un importe de case 1 millón de euros.

Esta intervención suporá unha mellora cualitativa para a comunidade educativa deste centro da comarca do Salnés que acolle un total de 385 alumnos de Infantil e Primaria.

O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, visitou hoxe o centro para dar conta da obra que vai acometer o seu departamento ao abeiro do Plan de nova arquitectura pedagóxica de Galicia.

Román Rodríguez sinalou que, unha vez adxudicado, prevese que as obras poidan comezar entre finais de xullo e principios de agosto.

Dado que o prazo de execución é de nove meses, os traballos vanse compatibilizar coa actividade académica durante o curso escolar e, para isto, os técnicos elaboraron un plan de obra de xeito que non se interfira no desenvolvemento lectivo.

Román Rodríguez visita o CEIP San Tomé Xunta de Galicia

A intervención da Consellería de Educación para a ampliación deste centro inclúe a recuperación dun espazo do faiado da cuberta da planta baixa, actualmente en desuso, que se integrará como unha continuación da segunda planta existente. Isto permitirá contar cunha superficie a maiores de 397 metros cadrados nos cales se albergarán dúas novas aulas, unha biblioteca con sala de radio e dúas aulas de desdobre.

Esta ampliación, segundo o conselleiro, vai "manter a continuidade visual e estética" coa zona xa existente, posto que se replicarán as fachadas, ocos, materiais, cor, aleróns e cuberta da edificación orixinal. Nesta zona, para mellorar a accesibilidade entre plantas, prevese a instalación dun ascensor no oco central da escaleira principal.

Visita do conselleiro ao CEIP San Tomé de Cambados Xunta de Galicia

No que atinxe á accesibilidade, tamén se actuará na parte do acceso ás pistas cubertas e á área de xogo, ás que ata o de agora só se pode chegar polas escaleiras. Así pois, nesta zona instalarase un sistema de pasarelas que garante o acceso a persoas con mobilidade reducida sen necesidade de axuda a maiores.

Finalmente, atendendo a unha petición expresa do centro educativo, tamén se vai aproveitar para elevar o chan do ximnasio co fin de eliminar a barreira arquitectónica e igualar as cotas de acceso a este espazo.

RIBADUMIA

Román Rodríguez tamén visitou hoxe o Colexio Centro Público Integrado CPI Julia Becerra Malvar, en Ribadumia, onde anunciou a adxudicación do cambio de cubertas do centro por máis de 230.000 euros.

O titular de Educación explicou que a previsión é comezar as obras no mes de xullo co fin de que estean rematadas no terceiro trimestre do ano, posto que teñen un prazo de execución de tres meses.

Tal e como sinalou o responsable do departamento educativo da Xunta, "o obxectivo da intervención é mellorar a eficiencia enerxética do colexio e, con isto, o confort térmico diario da comunidade educativa".

A actuación consiste na substitución da tella cerámica por panel sándwich de cor vermella, a mesma empregada na reforma do resto do edificio hai uns anos, á que se dedicou máis de 840.000 euros. Polo tanto, o investimento recente da xunta no centro supera xa o millón de euros.

Visita ao CPI Julia Becerra Malvar

SANXENXO

Posteriormente, o conselleiro de Educación trasladouse a Sanxenxo para visitar o Instituto IES Vilalonga co obxectivo de reunirse coa comunidade educativa do centro e coñecer de primeira man os distintos proxectos que están a desenvolver nas etapas de ESO, Bacharelato e FP que se imparten nel.