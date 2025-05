San Clemente berra: "Santa Rita, Rita, Rita, a unidade non se quita!"

"Santa Rita, Rita, Rita, a unidade non se quita!" ou "San Clemente non se vende" foron algúns dos berros que saíron das gorxas dos centos de persoas congregadas ante a capela ubicada a escasos metros do CEIP San Clemente, en Caldas de Reis.

Forman parte da comunidade educativa dun colexio que continúa a súa loita para recuperar a unidade de Educación Infantil suprimida sen motivo pola Xunta de Galicia.

Á mobilización, convocada polas familias, sumouse unha nutrida representación do profesorado do centro e as tres forzas políticas municipais, encabezadas polo alcalde, Jacobo Pérez (PSOE), o tenente de alcalde Manuel Fariña (BNG) e o presidente local do PP, Fernando Pérez.

Aínda que esta protesta festiva xa estaba acordada con anterioridade, a comunidade educativa do San Clemente decidiu en asemblea continuar adiante con novas protestas tras a reunión do martes en Santiago co director xeral de Centros, Jesús Manuel Álvarez Bértolo.

A xuntanza, que superou as dúas horas de duración, pechou sen ningún compromiso concreto por parte do representante de Educación, máis aló de volver a estudar a situación, segundo denuncian as familias afectadas.

A terceira unidade de Educación Infantil do CEIP San Clemente suprimiuse a principio do presente curso por un "erro administrativo" ao contabilizar erroneamente o número de matrículas.

Pese a admitilo, a Xunta negouse a solucionalo e condicionouno, tal e como afirmou primeiro de xeito verbal e, despois, nunha resposta á Valedora do Pobo, a obter un número suficiente de matrículas para o curso 2025-26.

Tras conseguir once solicitudes, Educación porfía na súa negativa e, tras abrir un proceso de baremación, deixou fóra dúas crianzas e pretende agrupar en dúas aulas o alumnado de 3, 4 e 5 anos.