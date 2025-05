O saneamento de San Clemente, en Caldas, suporá un investimento de 600.000 euros

O Concello de Caldas de Reis recibirá unha achega de 641.000 euros da Deputación de Pontevedra para financiar integramente o proxecto de saneamento nos lugares da Igrexa e Faramontáns, na parroquia de San Clemente.

Esta cantidade procede do Plan +Provincia e foi anunciada durante a visita que o deputado provincial Ricardo Martínez e o alcalde Jacobo Pérez realizaron á zona este luns 26.

A actuación, que supón unha das apostas máis importantes do Goberno municipal no presente mandato, permitirá conectar estes núcleos á rede municipal de saneamento situada en Baltar.

O proxecto contempla a ampliación da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Baltar, que actualmente dá servizo aos núcleos de Baltar, Cesar, Cesariños, Asar, Campelo e Souto, e que se atopa case ao límite da súa capacidade.

Ademais, instalarase unha Estación de Bombeo de Augas Residuais (EBAR) no lugar de Faramontáns, necesaria para impulsar as augas residuais cara á rede de Baltar, xa que pola orografía da zona non poden fluír por gravidade.

A intervención inclúe tamén a ampliación da rede de colectores e a construción de novos ramais para garantir que o servizo chegue a practicamente todo o núcleo de Faramontáns.

No caso do núcleo da Igrexa, que conta con parte dos colectores xa instalados pero non operativos pola falta de tratamento das augas, habilitaranse as canalizacións necesarias e instalarase unha estación de bombeo que elevará o efluente da zona norte cara á rede de Faramontáns.

Con esta operación, integrarase a infraestrutura de saneamento dos dous núcleos nun sistema común que aproveitará as redes existentes.

Durante a visita, o alcalde Jacobo Pérez destacou que a dotación de servizos básicos no rural caldense é un dos obxectivos primordiais do seu goberno e avanzou que xa están a traballar en proxectos similares para outras parroquias, como é o caso de Godos.

Pola súa parte, o deputado Ricardo Martínez subliñou que o Plan +Provincia "é o exemplo de que gobernar coa filosofía do municipalismo funciona", permitindo que os concellos escollan con liberdade a que queren destinar os recursos provinciais.

A Xunta de Goberno da Deputación aprobará este venres 30 a achega de 641.000 euros para impulsar esta actuación demandada pola veciñanza e que forma parte dos 793.000 euros totais que o Plan +Provincia destina a Caldas de Reis. No caso concreto da liña 1 de investimentos, o concello dispoñía inicialmente de 555.000 euros, que foron ampliados co traspaso de crédito das outras tres liñas para poder financiar este proxecto de saneamento.