Santa María de Sacos, en festas

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; os tenentes de alcalde, Lourdes Ovelleiro e Fernando Vázquez; e membros da Comisión de Festas presentaron este xoves xunto á capela de San Lorenzo o programa festivo de Cádabo, na parroquia de San María de Sacos.

Os días 1 e 2 de marzo haberá festas na honra do Santo Anxo da Garda e San Lorenzo.

O programa festivo comezará o sábado día 1 con misas ás 17 e 18 horas que se alternarán co pasarrúas a cargo do grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo.

Á noite terá lugar a gran verbena protagonizada polas orquestras "Finisterre" e "Explosión".

O domingo, ás 10 da mañá fará a súa entrada no pobo de Cádabo a Banda de Música de Cerdedo e haberá misas cada hora a partir das 10 da mañá sendo a solemne ás 13 horas.

O recinto das festas estará cuberto por unha gran carpa e na xornada do sábado haberá polbeira a cargo da Fuchela.

A Comisión de Festas agradeceu a colaboración do Concello de Cerdedo-Cotobade así como de todos os patrocinadores e veciños que botaron unha man cos seus donativos para que Cádabo poida disfrutar das súas tradicións.

Pola súa banda, o alcale Jorge Cubela felicitou á comisión e agradeceu todo o esforzo que realizan os seus membros e o traballo que levan para dinamizar Cádabo e mantivo o compromiso de colaboración e axuda do Concello a través do Plan Cultural que permite que grupos musicais do municipio participen e actúen neste tipo de celebracións en todo o territorio.