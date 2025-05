Sanxenxo avanzará coa humanización de Dorrón actuando no núcleo de Outeiro

O Concello de Sanxenxo continúa adiante cos seus plans para humanizar a parroquia de Dorrón e, a este respecto, xa ten un proxecto para actuar no núcleo de Outeiro.

Trátase dunha actuación valorada en case 692.000 euros. A redacción deste proxecto, para o que o goberno municipal aínda non dispón de financiamento previsto, contratouse a través do Plan Ágora da Deputación de Pontevedra.

O núcleo está composto por unha trintena de casas e edificacións auxiliares como alpendres, hórreos e muros de pedra pechando parcelas e definindo rúas.

Os viarios teñen anchos que en moitos casos non chegan a tres metros e atópanse nunha situación bastante descoidada, onde conviven o tráfico peonil e o rodado nunha situación pouco segura e pouco amable.

Na actualidade, o espazo dedicado ao peón no ámbito de actuación é dun 3,38% superficie que crecerá até o 33,04% tras a execución do proxecto.

Coa humanización, as vías de tráfico rodado e peonil pasarán a ter un sentido único de circulación e a restrición do límite de velocidade aos 30 km/h, permitindo unha maior seguridade do peón na rúa.

A intervención consiste nunha análise da circulación e creación de espazos peonís, a renovación do firme nos viarios, a renovación das redes de saneamento e abastecemento, o dimensionado da rede de pluviais ou a canalización da rede eléctrica e de telecomunicacións.

Ademais, a actuación inclúe a renovación da iluminación pública e da varanda da ponte á altura do lavadoiro, así como a dotación de sinalización, paneis informativos e mobiliario urbano.

Para levar a cabo as obras será necesaria a demolición do firme actual e adaptar a rasante ao paquete de firme que se pretende alcanzar. Terase especial coidado no encontro do firme cos accesos ás vivendas.

Os materiais utilizados nos firmes permitirán ademais amoldar lixeiras pendentes de forma que se evite a corrente de auga cara ás casas.