A Seca acollerá a II Xuntanza de Maiores cun récord de 500 participantes

Este domingo 30 de marzo A Seca vai ser escenario do encontro de preto de 500 persoas que participarán na II Xuntanza de Maiores, unha cita que en só dúas edicións conseguiu consolidarse completamente "superando, unha vez máis, todas as expectativas", segundo indica a concelleira de Benestar e Igualdade, Natividad Torres.

A carpa instalada na Reiboa recibirá a partir das 13.00 horas aos asistentes, na súa maioría veciños de Poio, aínda que tamén acudirán persoas de municipios limítrofes.

Por 25 euros, os participantes gozarán dun menú que inclúe callos, carne ao caldeiro, bebidas e postre. A xornada completarase cun baile amenizado polo Dúo Prisma e rematará cun sorteo de agasallos.

"Queremos que esta xuntanza sirva como punto de encontro para os maiores de todo o municipio, unha escusa para pasar unha xornada de lecer e de convivencia todos xuntos", explica Torres.

A concelleira destaca que os maiores son unha prioridade para o goberno local, que durante todo o ano organiza talleres, obradoiros e bailes con música en directo nas diferentes parroquias, co obxectivo de "promover un envellecemento activo, aumentando tamén as ofertas de ocio e de lecer para as persoas de máis idade".

AULA CEMIT DE COMBARRO

Paralelamente, o Concello de Poio anuncia a programación de sete novos cursos de habilidades dixitais na Aula Cemit de Combarro para o mes de abril.

A oferta formativa, totalmente gratuíta, inclúe talleres sobre edición de textos, follas de cálculo, redes sociais, manexo do móbil intelixente, presentacións online, correo electrónico e edición de imaxes.

As inscricións xa están abertas a través da páxina web cemit.xunta.gal, no correo [email protected] ou na propia aula situada en Combarro. Ademais, calquera usuario pode facer uso do equipamento e da conexión á internet en horario de luns a venres, entre as 19.30 e as 21.00 horas, sempre con cita previa.

Entre os cursos programados destaca o de Procesador de Textos Libreoffice Writer, que se impartirá xa a próxima semana de 16.30 a 18.00 horas, e o de Edición de Imaxes con Gimp, que se realizará entre o luns e o mércores ás 18.00 horas.

Para a segunda semana de abril está previsto o curso de Manexo das Follas de Cálculo con LibreOffice Calc e o de Manexo das redes sociais.

Tamén destaca, do luns 14 ao mércores 16 de abril, o curso Iniciación ao Correo Electrónico Web; e o de Manexo do móbil intelixente e da tablet, entre o luns 28 e o mércores 30, tamén en horario de tarde, entre as 16.30 e as 18.00 horas. Explicarase o seu manexo, como chamar, acceder a internet, sacar fotos e compartilas con outras persoas, entre outras habilidades.

Ordenadores da Aula Cemit de CombarroConcello de Poio

A concelleira de Mocidade e Novas Tecnoloxías, Tamara González, salienta que a Aula Cemit de Poio ofrece durante todo o ano formación gratuíta e acceso libre ao equipamento, "para fomentar a igualdade de oportunidades na sociedade dixital e a conformación dunha cidadanía capacitada para utilizar servizos dixitais cada vez máis avanzados".