Seis empresas queren encargarse do parque acuático de Baltar, que este ano ocupará o dobre de espazo

Seis empresas están interesadas en explotar o parque acuático de Baltar, que o Concello sacou a licitación por 10.000 euros anuais.

A proposta de Turismo de Sanxenxo para este parque acuático é que debe contar cunha superficie mínima de 1.200 metros cadrados, é dicir, o dobre de espazo que até agora.

O contrato é por un ano con opción de pórroga durante outro seis, até 2032.

As empresas interesadas son Aquamar Cemm, Aquasanxenxo, Compass Yacht, Culturinvest, Land And Sexa Mariñas And Ports e Newportsunbeach S.L.

O prego de condicións marca que será unha plataforma acuática, inchable, de material brando, acolchado e antiescorregadizo, flotante na lámina de auga e fondeada na plataforma mariña.

Contará con diversas atraccións, talles como toboganes, pontes, outeiros, ramplas deslizantes, estanques, saltos de lonxitude, saltos de altura, pódiums, pistas deslizantes, trampolíns, táboas deslizantes, curvas deslizantes, rocódromos, balancines ou camas elásticas.

A empresa tamén deberá instalar e manter diariamente un campo de vóley praia e de mini fútbol praia de acceso libre.

Para a actividade de parque acuático flotante establécese a tempada de praias para realización de actividades propias do servizo de xogos náuticos: parque acuático flotante desde o 15 de maio até o 30 de setembro, ambos os incluídos.

A partir de data 15 de maio (ou desde a data de firma do contrato, si realizásese con posterioridade) poderanse instalar a totalidade dos elementos, sendo obrigatorio que a actividade estea montada nun período mínimo comprendido do 1 de xullo até o 31 de agosto.