SEK-Atlántico, campión da IX Liga Preuniversitaria de Debate CICAE-UCJC

O equipo de debate do Colexio SEK-Atlántico, formado polas alumnas do primeiro ano do Bacharelato Internacional, Mara Fahim, Ainara Oliveira, Fabiola Rozados e Carla González, proclamouse campión do Torneo Final da IX Liga Preuniversitaria de Debate CICAE-UCJC.

Trátase da competición de debate preuniversitario máis grande de Europa, con 40 colexios participantes e 300 alumnos por torneo.

A liga leva a cabo simultaneamente en español e inglés e conta cun equipo académico, formado por expertos en debate e oratoria.

A fase final reúne aos mellores equipos dos dous torneos de clasificación.

Nesta IX Liga chegaron á fase Ffnal un total de 34 equipos de colexios de toda España e na presente edición o centro poiense clasificou ao seu tres equipos inscritos.

Outros centros de Galicia participantes nesta edición foron o Colexio Manuel Peleteiro, Los Sauces Vigo y Pontevedra.

O tema proposto para este Torneo Final foi un de candente actualidade: "Será o goberno de Donald Trump prexudicial para o mundo?".

O equipo do SEK-Atlántico foi o mellor equipo con 3 debates gañados e 422 puntos dos 450 posibles, até chegar á final, na que se proclamou campión, despois de gañar todos os debates que disputou na competición e superar nas semifinais ao equipo do colexio Manuel Peleteiro.

Xa na final, unha das mellores das nove ligas disputadas, derrotou ao colexio que representaba ao SEK-Ciudalcampo, demostrando así ser o mellor equipo da competición.