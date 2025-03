Unha semana para achegar a 700 escolares as reviravoltas do braille e do CRE do ONCE en Pontevedra

O Centro de Recursos Educativos (CRE) da ONCE en Pontevedra celebrará a próxima semana cinco días de portas abertas nos que recibirá a 700 escolares de distintos centros educativos.

A actividade celebrarase do 24 ao 28 de marzo nas súas instalacións da rúa Luís Braille e acollerá catro talleres para que os escolares se acheguen ao braille, sistema de lectoescritura utilizado polas persoas cegas.

O primeiro taller centrarase nunha exposición de material didáctico e tecnolóxico na que poderán coñecer o funcionamento de materiais e equipos da aula de tiflotecnología, material didáctico utilizado polo alumnado cego e maquetas do museo.

Faranse demostraciones sobre o funcionamento de computadores que falan, entre outras tecnoloxías adaptadas para as persoas cegas.

O segundo taller centrarase no braille. Os escolares coñecerán o uso deste sistema e poderán escribir os seus nomes en braille utilizando as máquinas Perkins.

No terceiro taller, técnicos de Rehabilitación do ONCE ensinaranlles a guiar a unha persoa cega. Un grupo de alumnos farán o papel de guías e outro, con antifaces, serán guiados.

O cuarto taller mostrará o proceso de adaptación de libros a braille, para que o alumnado cego poida acceder á educación, a cultura e a formación en xeral.