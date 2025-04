Tras a Semana Santa, quedará aberta a inscrición para o Plan Concilia deste verán en Sanxenxo

O vindeiro martes 22 de abril, xusto tras a Semana Santa, abrirá o prazo de inscrición para o Plan Concilia 2025 en Sanxenxo.

A inscrición estará aberta até o 9 de maio e en total ofertaranse 100 prazas por quincena, para nenos de entre 3 e 12 anos, máis do dobre que o ano pasado.

Tamén se incrementará o horario, de 8.00 a 15.30 horas, e disporá de servizo de 'fiambreira'.

Estas melloras non repercutirán no prezo, que se mantén nas tarifas do pasado ano (40,90 euros a quincena e 81,81 euros o mes).

Este servizo funcionará durante os meses de xullo e agosto e desenvolverase nas instalacións do colexio da Florida, como xa se celebrou na anterior edición.

O Concello de Sanxenxo incorpora este verán unha nova iniciativa para a conciliación familiar.

Trátase da estrea do I Campus Musical Vila de Sanxenxo, no que a Banda de Música Municipal, en colaboración coa Concellaría de Educación, impulsa, a través da Escola de Música, unha actividade dirixida a nenos de entre catro e 15 anos, que suporá incrementar en 300 prazas a oferta de conciliación no municipio, con 75 por quincena.

O campamento desenvolverase no auditorio Emilia Pardo Bazán durante os meses de xullo e agosto, en horario de 8:30 a 14:30 horas, e nel caben estudantes de música de nivel elemental e medio e nenos sen coñecementos musicais previos.

A oferta de conciliación en Sanxenxo conta ademais cunha vertente deportiva, coa que o Concello colabora cedendo as instalacións e asumindo a limpeza.

Até sete campus das distintas disciplinas deportivas, como balonmán, baloncesto e fútbol, celebraranse este verán no municipio nos campos de fútbol de Baltar de Arriba, O Revel e Noalla, así como nos pavillóns de Vilalonga, Baltar e Nantes.