O Sergas licita por 781.000 euros a vixilancia e seguridade en varios centros sanitarios

O Portal de Contratos Públicos publica a licitación do servizo de vixilancia e seguridade en centros da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

O Servizo Galego de Sáude (Sergas) destina a este contrato 781.646,82 euros.

Debido aos cambios que se poidan producir coa apertura do novo hospital Novo Montecelo, a Consellería e Sanidade propón este contrato só por un prazo de seis meses.

O servizo prestarase as 24 horas do día, de luns a domingo, nos hospitais Montecelo e Provincial, no Hospital do Salnés e yambién no centro de saúde de San Roque, en Vilagarcía, que conta con punto de atención continuada (PAC) para urxencias extrahospitalarias.

O contrato tamén contempla a prestación do servizo de luns a venres, de 8.00 a 22.00 horas, nos centros de saúde e PAC da Parda e Virxe Peregrina, en Pontevedra, e de Marín.

As empresas interesadas teñen de prazo para presentar as súas ofertas até o próximo 17 de marzo.