Unha mañá de simulacro no edificio administrativo da Xunta

Susto para algúns, trámite para outros, pero toda unha experiencia á fin e ao cabo.

O edificio administrativo da Xunta de Galicia en Pontevedra, situado en Campolongo, foi obxecto este mércores dun simulacro para avaliar a súa resposta e evacuación no caso dun posible incendio ou situación perigosa nas instalacións.

O exercicio arrincou ás 10.30 horas e prolongouse duramte 40 minutos, segundo informa a administración autonómica.

Simulouse un incendio na sexta planta do edificio, zona que foi rapidamente evacuada e sectorizada.

Despois procedeuse á evacuación do resto do edificio.

Foron preto de 500 as persoas que foron evacuadas. Non só o persoal que traballa habitualmente no edificio da Xunta, senón tamén cidadáns que se atopaban realizando xestións administrativas.

Tras o simulacro o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, destacou a boa resposta ao exercicio por parte de todos os implicados.

Ademais lembrou a importancia de "manter os protocolos actualizados e adestrados para poder responder de forma eficaz en caso de emerxencia real".