Sogama acomete o desenvolvemento dun "Portal de Cliente" para optimizar as comunicacións cos concellos

Sogama adxudicou, por un importe de 585.082 euros, o deseño, desenvolvemento, posta en marcha, mantemento e evolución dun "Portal de Cliente" web, incluído no seu plan de transformación dixital (R-Dixital), a fin de optimizar as comunicacións cos 295 concellos adheridos ao seu sistema de xestión, gañando en simplicidade, accesibilidade e eficiencia.

O obxectivo último deste portal, enmarcado no Plan de Recuperación, Transformación e Resilicencia, financiado pola Unión Europea-Next Generation EU, é facer desta plataforma unha ferramenta para o intercambio de información de interese e seguimento da rastrexabilidade do residuo, dende que entra nas instalacións de Sogama ata que sae convertido en recurso.

Desta forma, o portal, que se formula como unha solución integral, dinámica e intuitiva, con acceso centralizado e en tempo real, ofrecerá aos usuarios unha contorna dixital na que poderán consultar datos actualizados, recibir alertas e notificacións, trasladar solicitudes e suxestións, xestionar distinta documentación e axilizar a tramitación administrativa.

Todo isto redundará en melloras da eficiencia operativa e da planificación e xestión da cadea de valor, minimizando erros humanos, e tamén aforrando e optimizando recursos.

Balas materiais para reciclarSogama

ACCESO A DATOS PARA PROXECCIÓNS E TOMA DE DECISIÓNS

As entidades locais terán acceso, entre moitos outros, aos datos vinculados ás fraccións de residuos xestionadas por Sogama (bolsa amarela-envases de plástico, latas e briks-, bolsa marrón - materia orgánica - e bolsa negra -fracción resto), comparativas con outras entidades de similares características (poboacionais, xeográficas, orográficas, etc), históricos de facturación e da relación contractual con esta empresa pública, xeración de informes personalizados a partir das consultas recibidas, alertas, avisos etc.

Así mesmo, e en liña coas últimas innovacións, a través do portal vaise ofrecer un servizo de chatbot, baseado en Intelixencia Artificial (IA), capaz de manter unha conversación en tempo real, posibilitando que os usuarios realicen consultas e obteñan información sobre a xestión dos residuos. Este tipo de chatbot, con dispoñibilidade as 24 horas do día e os 7 días da semana, proporciona respostas inmediatas e recomendacións personalizadas, en función das necesidades dos clientes, eliminando desta forma os tempos de espera.

Tamén relacionado co ámbito da IA, incorporarase a posibilidade de obter proxeccións a futuro da evolución da xeración de distintos tipos de residuo, acompañadas dunha porcentaxe de fiabilidade, presentando escenarios probables e facilitando a anticipación aos cambios.

Todo isto permitirá ás entidades locais ter unha foto real da situación da xestión do seu lixo en cada momento, o que, sen dúbida, constituirá unha gran axuda na toma de decisións, así como no cumprimento de obxectivos de redución da produción de residuos, reciclaxe e valorización.

O adxudicatario deberá implementar, a finais deste mesmo ano, un piloto co que se testeará o funcionamento do portal a fin de lanzalo en xaneiro de 2026 e capacitar aos usuarios para interactuar no mesmo.