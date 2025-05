A soidade non desexada será tratada nun programa universitario para maiores na Casa Rosada

A partir do vindeiro martes 20 de maio, o Centro Social Casa Rosada de Poio converterase nun punto de encontro para a formación científica e cultural da poboación maior de 50 anos.

A Universidade de Vigo, co apoio da Consellería de Política Social e Xuventude, levará até esta localidade pontevedresa o programa "Mareas de Coñecemento", unha iniciativa que busca democratizar o acceso á formación en contornas rurais.

O programa, que naceu en 2018 como complemento do Programa Universitario de Maiores (PUM) da UVigo, foi presentado este mércores polo alcalde de Poio, Ángel Moldes, xunto co director do Centro de Posgrao e Formación Permanente da UVigo, Fernando Cerdeira, e a coordinadora xeral do PUM, Carmen María Abreu.

A programación en Poio estrutúrase en catro obradoiros gratuítos:

20 de maio: "Hábitos para unha mente saudable" , impartido pola profesora Claudia González da Escola Universitaria de Enfermaría.

27-29 de maio: "A saúde é o que importa" , combinando unha sesión sobre nutrición e exercicio co profesor José Luis García Soidán e unha ruta polos muíños de Samieira.

16 de xuño: "Coñecendo a fraxilidade" , a cargo da profesora de Fisioterapia Iris Machado.

20 de xuño: Seminario sobre soidade non desexada, impartido pola profesora Isabel Ferreiro.

As persoas interesadas en participar poden inscribirse no Pazo Besada ou chamando ao teléfono 986 872 401.

Este ano, o programa "Mareas de Coñecemento" estenderase por seis concellos das provincias de Pontevedra e Ourense.