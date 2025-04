Solemnidade e protagonismo feminino na procesión do Mércores Santo

A choiva concedeu unha tregua na tarde deste Mércores Santo para permitir a saída da procesión máis feminina da Semana Santa pontevedresa, a da Santísima Virxe da Soidade e Xesús Nazareno coa Cruz ás costas.

A procesión, cuxa tradición se remonta ao ano 1949, recuperouse en 2022 e, desde entón ambas as tallas, Santísima Virxe da Soidade e Xesús Nazareno coa Cruz ás costas, percorren a cidade escoltadas por mulleres.

Partiu da Basílica de Santa María ao nove da noite e percorreuas rúas Armargura, Isabel II, Real, praza de Curros Enríquez, Manuel Quiroga, Don Filiberto, Alhóndiga e avenida de Santa María.

A solemnidade marcou o percorrido, que terminou en Santa María.

Está organizada pola Confraría da nosa Nai da Maior Dor, integrada na súa totalidade por mulleres, e contou con acompañamento dunha representación do resto de confrarías e fieis.

Este Xoves Santo, ás 20.00 horas sairá da basílica de Santa María a procesión dos Pasos, coas imaxes do paso da Cea, paso da Oración no Horto e o Bico de Judas, paso de Jesús Cautivo e paso da Flagelación, paso do Jesús atado á columna, paso do Ecce-Homo, paso do Santísimo Cristo da Expiración e Virxe da Soidade.