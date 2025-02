Últimos días para solicitar a bonificación do lixo e recoller a tarxeta do colector marrón en Vilagarcía

O Concello de Vilagarcía habilita un novo punto de entrega das tarxetas para o colector marrón os vindeiros días 27 e 28 de febreiro.

A carpa situarase en Praza de Galicia e funcionará en horario ininterrumpido, dende as 10:30 ata as 17:30 horas.

O prazo para solicitar a bonificación no recibo do lixo remata este venres 28 de febreiro, polo que os veciñis que aínda non recolleuron a súa tarxeta ten de marxe ata esa data para obtelo.

O persoal municipal encargarase tanto de entregar as novas tarxetas como de retirar as antigas. Para aquelas persoas que non poidan acudir, a xestión do cambio da chave deberá realizarse nas oficinas de Urbaser, localizadas no polígono de Trabanca.

A tramitaciónpode realizarse de maneira presencial no Concello ou a través da Sede Electrónica. Unha vez superado o prazo límite, as solicitudes continuarán admitíndose, pero xa se aplicarán ao seguinte exercicio.

Dende o Concello sinalan que, polo momento, non se prevé habilitar puntos de recollida adicionais nas parroquias, a pesar de que esta opción se chegou a estudar inicialmente.

A elección de Praza de Galicia como localización responde á facilidade de acceso para a maioría da cidadanía.

Por outro lado, coincidindo con estas xornadas, a empresa encargada do servizo procederá á instalación dos colectores marróns que aínda quedan pendentes.

Ata o momento, 20 unidades foron distribuidas por diferentes zonas da vila, e agora engádense outras 70 para reforzar o servizo.