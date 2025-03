As mellores cañas de Galicia sérvense en Cambados

Sonia Falcón, da Cervecería Krazzy Kray de Cambados, converteuse este luns na mellor tiradora de cervexa de Galicia.

Logrou o título no campionato que Estrella Galicia organizou no marco do Galicia Fórum Gastronómico que se celebra na Coruña.

Os vinte aspirantes, en representación de locais de hostalaría de todas as provincias, demostraron sobradamente a súa destreza servindo cervexa tanto desde a billa como desde botella, así como os seus coñecementos sobre cultura cervexeira.

Integrado por expertos en tiraxe, hostalaría e gastronomía, o papel do xurado foi o de valorar a calidade, eficacia e rapidez no servizo, así como os coñecementos sobre cultura cervexeira dos aspirantes ao título.

Ademais, analizou a actividade de cada participante, tendo en conta uns parámetros como o estilo, técnica e forma de tirar a cervexa, o acabado, a cremosidade da espuma e limpeza, así como a súa presentación.

Os expertos cervexeiros determinaron que Sonia Falcón fora a mellor en todos estes parámetros, polo que ademais deste título recibiu un premio de 500 euros.

Xavier Álvarez Parada, do restaurante Simpar de Santiago de Compostela, foi o subcampión deste certame e levou un premio de 250 euros.

Os outros tres finalistas recoñecidos, todos eles cun accésit de 125 euros, foron Nicolas Kenneth Couston de Twin Fin na Coruña, Francisco José García de Parrillada Caminito de Lugo e Fernando Daniel Ribas da Costa de Auriga en Ourense.