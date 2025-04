"Sorpresa inesperada e desagradable" do alcalde da Lama por quedarse sen unha axuda do Estado

O alcalde do Concello da Lama dirixiu unha carta de protesta ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e á Subdelegación do Goberno en Pontevedra tras recibir a confirmación de que o proxecto "A Lama: Un paraíso verde por descubrir" foi desbotado por "agotamento do crédito dispoñible", das axudas do Estado dirixidas a impulsar proxectos innovadores para a transformación territorial e a loita contra a despoboación.

Este proxecto, conta cun orzamento de 50.000 euros, e dispoñía dunha axuda de aproximadamente 45.000 euros do Ministerio, situándose o Concello da Lama entre os 100 mellores proxectos dos 358 seleccionados, segundo a resolución provisional da Secretaría Xeral para o Reto Demográfico publicada o 30 de decembro de 2024.

De feito, indica o alcalde, o proxecto da Lama foi o único da provincia de Pontevedra en conseguir unha axuda de 45.000 euros, tal e como sinalou o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, na súa visita ao Concello para coñecer máis en profundidade o proxecto e felicitar a administración local pola subvención conseguida.

Segundo manifesta na carta o alcalde da Lama, "esta información xerou expectativas tanto no sector turístico local como a nivel institucional xa que este investimento supón un novo impulso na estratexia de turismo de natureza do territorio e a posibilidade de continuar dinamizando a economía local".

O proxecto "A Lama: Un paraíso verde por descubrir" tiña como obxectivo fomentar o turismo e a actividade económica no seu territorio mediante a creación dunha guía turística interactiva e un manual para atraer investidores do sector.

Esta guía, deseñada para o seu uso en dispositivos móbiles e computadores, proporciona información detallada sobre os recursos turísticos da zona, co fin de promover o turismo activo, cultural, natural e gastronómico. Así mesmo, o manual de investidores ofrece pautas a emprendedores e empresas para desenvolver iniciativas sostibles e innovadoras no sector turístico, impulsando a creación de emprego e o fortalecemento da economía local.

"Para o Concello da Lama a denegación de esta axuda foi unha sorpresa inesperada e desagradable", sinala o goberno local.

"Esta situación resulta incomprensible e prexudicial, xa que cabe destacar que, desde a publicación da resolución provisional na que se nos consideraba beneficiarios, non se recibiu ningún tipo de requirimento nin comunicación por parte do Ministerio indicando a necesidade de modificar ou emendar calquera aspecto do proxecto. A puntuación obtida inicialmente reflectía de maneira clara que o noso proxecto cumpría cos criterios de selección e que era obxecto de subvención. A falta de explicación sobre este cambio inesperado afecta gravemente á credibilidade da administración e pon en risco o desenvolvemento dunha iniciativa crave para a dinamización do noso territorio", dixo David Carrera.

"Por todo iso, solicitamos formalmente unha revisión do proceso de adxudicación de axudas, así como unha explicación detallada sobre as razóns que motivaron este cambio na resolución provisional. Consideramos que o prexuízo xerado xustifica a reconsideración do financiamento inicialmente asignado ao noso municipio, en base aos principios de transparencia e equidade", finaliza o alcalde da Lama na súa misiva.