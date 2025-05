Soutomaior investirá 170.000 euros da Deputación na mellora do Camiño O Val- Lourido

A deputada provincial Nava Castro visitou este martes Soutomaior, onde anunciou ao alcalde Manu Lourenzo que a Deputación se encargará de financiar as obras de mellora da seguridade viaria e pavimentación en Camiño O Val-Lourido.

Farao a través dun investimento de 169.964 euros que serán aprobados este mesmo venres na Xunta de Goberno do organismo provincial procedentes da liña 1 do Plan +Provincia.

Ao Concello de Soutomaior lle corresponden un total de 432.365 euros neste 2025.

O proxecto, redactado por Infourban, contempla o asfaltado e adecuación dun tramo de estrada de case 800 metros, que van desde a zona da Chan, no Sobral, ata a Chan de Moreira, no acceso ao barrio de Lourido.

Estes traballos buscan resolver o mal estado no que se atopa actualmente o camiño do Val-Lourido, na parroquia de Soutomaior, e fai que sexa preciso actuar nas zonas mais amplas e sen regularización, formando unhas novas áreas de calmado para a súa mellora da seguridade viaria e pavimentación dos tramos do camiño.

En concreto, realizaranse actuacións previas que consisten en realizar unha limpeza e desbroce das marxes do camiño e a retirada e traslado do mobiliario e poste existentes; realizarase o corte do pavimento, a demolición e levantado do bordo e das beirarrúas e a reparación da superficial, e finalmente sinalarase a actuación con marcas viarias e sinais verticais, subministrarase un banco de granito e se plantarán especies vexetais.

Nava Castro lembrou que no 2025 Soutomaior recibe 617.655 euros a través das catro liñas do Plan +Provincia e que, no marco da liña 1, ata a data xa se aprobaron 229.000 euros para a reforma do salón de plenos e o acondicionamento da contorna do Concello.

O alcalde de Soutomaior sinalou que "este investimento que rematará cunha inxustiza histórica que existía con este barrio".