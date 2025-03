Suspendido o desfile de Entroido do domingo en Ponte Caldelas pola previsión de chuvias

O Concello de Ponte Caldelas viuse obrigado a suspender por segunda vez o desfile de Entroido programado para este domingo 23, debido ás adversas condicións meteorolóxicas previstas para esa xornada.

O alcalde, Andrés Díaz, confirmou a decisión este venres arredor das 12.00 horas a través das redes sociais.

"Con moita tristura vémonos na obriga de suspender por segunda vez o desfile, no que ían desfilar máis de 2.000 persoas", lamentou o rexedor municipal, quen expresou o seu pesar por ter que cancelar un evento que mobilizaba a numerosas comparsas e grupos da comarca.

Segundo os datos de Meteogalicia, o domingo persistirá o aire frío sobre Galicia, o que provocará unha xornada de inestabilidade atmosférica.

As previsións apuntan a un ceo parcialmente nubrado con chuvascos en calquera punto do territorio, que se irán retirando cara ao norte co avance da tarde. A cota de neve estará situada entre os 800-900 metros pola mañá, ascendendo ata os 1.000 metros durante a tarde. Ademais, o vento soprará moderado do noroeste con intervalos fortes no mar.

Nas súas redes sociais, o alcalde agradeceu o apoio de todas as comparsas e grupos que se inscribiran para participar nesta celebración. "Moitas grazas a todas as comparsas e grupos que apoiastes o noso Entroido", escribiu Díaz.

O alcalde tamén aproveitou para convidar a todos a participar na edición do vindeiro ano: "Agardamos que en 2026 desfiledes todos en Ponte Caldelas na nosa data: o venres de Entroido, e desfrutedes da posterior verbena".

Este venres tamén quedaba aprazada no municipio a plantación de especies arbóreas con motivo do Día da Árbore na parroquia de Caritel. Neste caso está previsto que se realice unha nova convocatoria en vindeiras datas para que participen os escolares.